Ücretsiz yardımcı kaynaklar ilk kez öğrencilere dağıtılacak

Öğrenciler bu yıl ilk kez yardımcı kitaplara ücretsiz ulaşacak. MEB'den yapılan açıklamada, 136 milyon yardımcı kaynağın öğrenciler için hazırlandığı belirtildi. Bakanlık, ders sıralarında yer alan yardımcı kaynakların tasarım ve baskı aşamasından öğrencilerin sıralarına uzanan hikayeyi filmleştirerek paylaştı.