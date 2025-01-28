Milli Eğitim Bakanlığı, Londra'daki Bett Show Teknoloji Fuarı'nda projelerini tanıttı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Londra'da düzenlenen Bett Show Teknoloji Fuarı'nda yer alan stantlarına yoğun ilgi gösterildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 22-24 Ocak'ta Londra'daki Bett Show Teknoloji Fuarı'nda yer aldıkları belirtildi.

Açıklamada, MEB'in standında, öğretmen, öğrenci ve velilerin eğitim teknolojilerinden etkin şekilde faydalanmasını sağlamak amacıyla geliştirilen projelerin tanıtıldığı aktarıldı.

Dijital dönüşüm odaklı projeleri ve yenilikçi eğitim çözümleriyle MEB'in fuardaki standının büyük ilgi gördüğü vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Fuarda katılımcılara tanıtımı ve sunumu yapılan projeler arasında Öğretmen Bilişim Ağı, Eğitim Bilişim Ağı, Eğitim Teknolojileri Kuluçka ve İnovasyon Merkezi, Yenilikçi Sınıf, Velivizyon ve Dinamik Ders Dili yer aldı. Özellikle yenilikçi sınıf tasarımları ve dinamik ders içerikleri, ziyaretçiler tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. Türkiye'nin eğitim vizyonunun küresel platformda temsil edildiği fuarda ayrıca, eğitim teknolojisi alanındaki girişimlerin tanıtılmasını amaçlayan pek çok firma yer aldı. Bu firmalar, yazılım ve donanım geliştirme, STEM eğitimi, bilim merkezleri için taşınabilir sergiler, algoritma öğrenimi, simülasyon teknolojileri, yapay zeka destekli zihin haritaları ve dijital içerik üretim platformları gibi çeşitli alanlarda çözümler sundu.

Engelli bireyler için erişilebilir teknolojiler geliştiren girişimler de fuarda yer aldı. Eğitimde inovasyonu ve dijital dönüşümü destekleyen bu çalışmalar, hem teknik üstünlükleri hem de kullanıcı dostu tasarımlarıyla dikkati çekti."