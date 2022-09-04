4 Eylül 2022 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 28°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Okula uyum eğitimi yarın başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığınca bu yıl ilk kez uygulanacak yeni uyum eğitimi programı kapsamında öğretmenler, öğrenci velilerini yarın okula davet ederek "okula uyum bilgilendirme toplantıları" düzenleyecek. Bu yıl ortaokul ve liseye adım atacak öğrencilerin uyum eğitimi süreci ise 2022-2023 eğitim öğretim döneminin açılacağı 12 Eylül'de uygulanmaya başlayacak

Haber Giriş: 4 Eylül 2022 Pazar - 16:01
Takip Et

Milli Eğitim Bakanlığı miniklerin okula uyum eğitimini veli seminerleri ile yarın başlatıyor. Ortaokul ve lise öğrencilerinin uyum eğitimleri 12 Eylül'de

Okula uyum eğitimi yarın başlıyor
+
Aa
-

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 2022-2023 eğitim ve öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul birinci sınıfa başlayacak öğrenciler için rehberlik çalışmaları ve okula uyum eğitimleri, velilere yönelik seminerler ile yarın başlayacak.

Bakanlık bu yıl ilk defa 5-9 Eylül'deki uyum sürecinde çocuk-aile-öğretmen iş birliğinin artırılması amacıyla yeni bir uygulamayı hayata geçirecek. Buna göre, uyum eğitiminin başlayacağı

Öğretmenler, bu toplantıda, okul ortamı, eğitim-öğretim faaliyetleri, etkinlikler ve kazanımlar hakkında velileri bilgilendirecek. Bunun yanında veliler, çocukların özellikleri ve hazır bulunuş durumlarına göre gözlemlenen farklılıklarda veli kaygılarını giderici, onların okula uyum sürecini destekleyeceği faaliyetler hakkında da bilgi alacak.

İkinci gün öğrenciler velileri ile okula gelecek

Uyum eğitiminin ikinci gününde ise veliler, çocuklarıyla birlikte gruplar halinde farklı zaman dilimlerinde okula gelecek. Veliler ve çocukları, öğretmenleri tarafından sınıflar, rehberlik servisi, kütüphane, okulun bahçesi, giriş-çıkış gibi okulun iç ve dış mekanlarını beraber gezerek tanıyacak. Veliler ayrıca, okul yönetimi ile tanışma fırsatı elde edecek.

Sürecin üçüncü gününde öğretmenler, yakın iletişim amacıyla öğrencileri ile iki grup halinde etkinlikler yapacak. Bu kapsamda, öğretmenler sınıflarda ve açık havada, çocukların okula uyum sürecinin hızlandırılması için tanıma, tanışma, sınıf-okul ortamının tanıtılması, sınıf kuralları temalı çalışmalar yapacak.

Minik öğrenciler, uyum eğitiminin son iki gününde ise tüm sınıf düzeyinde sürece dahil olacak ve okula uyum sürecinin hızlandırılması için planlanan etkinliklere tüm sınıf arkadaşlarıyla birlikte katılacak.

Ortaokul ve liseye başlayacak öğrencilerin uyum eğitimleri 12 Eylül'de

Bu yıl ortaokul ve liseye adım atacak öğrencilerin uyum eğitimi süreci ise 2022-2023 eğitim öğretim döneminin açılacağı 12 Eylül'de uygulanmaya başlayacak. Bu kapsamda, ortaokulların 5'inci ve liselerin 9'uncu sınıflarına başlayacak öğrenciler için rehberlik ve uyum çalışmaları 16 Eylül'e kadar sürecek.

(Kaynak: AA)

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Cem Yılmaz yeni filminin kadrosunu açıkladı O isme yine rol vermedi
1
﻿Cem Yılmaz yeni filminin kadrosunu açıkladı O isme yine rol vermedi
﻿Ankara kulislerini karıştıran iddia. Bahçeli’den Erdoğan'a sürpriz mesaj
2
﻿Ankara kulislerini karıştıran iddia. Bahçeli’den Erdoğan'a sürpriz mesaj
﻿12 Dev Adam Bulgaristan'ı devirdi, 2'de 2 yaptı
3
﻿12 Dev Adam Bulgaristan'ı devirdi, 2'de 2 yaptı
﻿2022'nin en çok izlenen filmleri belli oldu: Bakın zirvede hangi film var
4
﻿2022'nin en çok izlenen filmleri belli oldu: Bakın zirvede hangi film var
﻿MasterChef yarışmacısı Burak Kaya hakkında şok eden şiddet iddiası. Eski sevgilisi konuştu
5
﻿MasterChef yarışmacısı Burak Kaya hakkında şok eden şiddet iddiası. Eski sevgilisi konuştu
﻿''Sivasspor hala 3 puanla tanışamadı bu nereye kadar böyle sürecek?'' Sivas Karagümrük maçında neden gol sesinin çıkmadığını Faruk Malik yazdı.
6
﻿''Sivasspor hala 3 puanla tanışamadı bu nereye kadar böyle sürecek?'' Sivas Karagümrük maçında neden gol sesinin çıkmadığını Faruk Malik yazdı.
﻿Seçimlerin kaderine ışık tutacak anket. AKP'liler bile kabul etti
7
﻿Seçimlerin kaderine ışık tutacak anket. AKP'liler bile kabul etti
﻿Dinozorlardan da eski fosil buldu
﻿Dinozorlardan da eski fosil buldu
﻿Dinozorlardan da eski fosil buldu
﻿Artemis 1'in uçuşu yeniden ertelendi
﻿Artemis 1'in uçuşu yeniden ertelendi
﻿Artemis 1'in uçuşu yeniden ertelendi
﻿Ordu’da sağanak yağış etkili oldu
﻿Ordu’da sağanak yağış etkili oldu
﻿Ordu’da sağanak yağış etkili oldu
﻿Ameliyat olan Dorukhan Toköz paylaşım yaptı
﻿Ameliyat olan Dorukhan Toköz paylaşım yaptı
﻿Ameliyat olan Dorukhan Toköz paylaşım yaptı
﻿Batshuayi antrenmana başladı
﻿Batshuayi antrenmana başladı
﻿Batshuayi antrenmana başladı
﻿Artemis 1'in uçuşu yeniden ertelendi
﻿Artemis 1'in uçuşu yeniden ertelendi
﻿Artemis 1'in uçuşu yeniden ertelendi
﻿Orta Karadeniz kıyıları için gök gürültülü sağanak uyarısı
﻿Orta Karadeniz kıyıları için gök gürültülü sağanak uyarısı
﻿Orta Karadeniz kıyıları için gök gürültülü sağanak uyarısı
﻿Samsung'dan güvenlik ihlali iddialarına yanıt
﻿Samsung'dan güvenlik ihlali iddialarına yanıt
﻿Samsung'dan güvenlik ihlali iddialarına yanıt
﻿Almanya’da Harz Dağları'nda yangın: Acil durum ilan edildi
﻿Almanya’da Harz Dağları'nda yangın: Acil durum ilan edildi
﻿Almanya’da Harz Dağları'nda yangın: Acil durum ilan edildi
﻿Ayvalık’ın kültürel mirasına 5 günlük inceleme
﻿Ayvalık’ın kültürel mirasına 5 günlük inceleme
﻿Ayvalık’ın kültürel mirasına 5 günlük inceleme
﻿Balkondan düşen engelli şahıs hayatını kaybetti
﻿Balkondan düşen engelli şahıs hayatını kaybetti
﻿Balkondan düşen engelli şahıs hayatını kaybetti
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.