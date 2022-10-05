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Öğrencilerin merak ettiği tarih. Okullarda ilk ara tatil ne zaman

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2022-2023 eğitim-öğretim yılı takvimini açıkladı. Böylelikle öğrencilerin eğitim-öğretim yılı içerisindeki iki ara tatil tarihleri de netlik kazanmış oldu.

Haber Giriş: 5 Ekim 2022 Çarşamba - 01:15
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Milli Eğitim Bakanlığı okullarda tatil dönemlerini gösteren takvimi açıkladı

Öğrencilerin merak ettiği tarih. Okullarda ilk ara tatil ne zaman
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19 milyon öğrenci yaz tatilinin bitmesiyle birlikte 2022-2023 eğitim öğretim yılına 12 Eylül tarihinde başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) takvimine göre öğrenciler, bu sene güz ve bahar aylarında toplam 18 gün ara tatil yapacaklar. 

Birinci dönemin ilk ara tatili ise kasım ayında başlayacak. Gözler MEB tatil takvimine çevrilmişken beklenen okul tatil günleri belli oldu.  Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre, okullarda yılda iki kez olmak üzere birer hafta ara tatil uygulaması yapılıyor. Yeni eğitim öğretim döneminde ara tatil ne zaman başlayacak sorusuna sıkça cevap aranıyor. 

Bakanlığın (MEB) takvimine göre okullarda bir haftayı kapsayan ara tatil yapılıyor. Hafta sonlarının katılımıyla birlikte bu süre 9 günü buluyor. Öğrencilerin dinlendiği bu süreç veliler tarafından da sık sık sorgulanıyor. 

İŞTE ÖĞRENCİLER TARAFINDAN MERAK EDİLEN TAKVİM

EKİM’DE ARA TATİL VAR MI?

Ekim ayı içerisinde herhangi bir ara tatil bulunmuyor.

İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre; ilk ara tatil 14-18 Kasım tarihleri arasında olacak. Öğrenciler toplam 9 gün dinlenebilecek.

2. ARA TATİL NE ZAMAN?

2. dönemde yapılacak ara tatil ise 17-20 Nisan tarihleri aralığında olacak.

15 TATİL NE ZAMAN?

23 Ocak – 3 Şubat tarihleri aralığında 15 tatil olacak ve öğrenciler yıl içerisindeki en uzun tatile çıkacak.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Eğitim öğretim dönemi 16 Haziran 2023 Cuma günü sona erecek ve öğrenciler yaz tatiline çıkacak.

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