11 Eylül 2022 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 24°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Okullar yarın açılıyor

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 19 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen, 2022-2023 eğitim öğretim yılına yarın başlayacak.

Haber Giriş: 11 Eylül 2022 Pazar - 13:05
Takip Et

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 19 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen, 2022-2023 eğitim öğretim yılına yarın başlayacak

Okullar yarın açılıyor
+
Aa
-

Okul öncesi ve ilkokul birinci sınıfa başlayan öğrenciler, 5-9 Eylül'de uyum eğitimi almıştı. Bu yıl ortaokul ve liseye başlayacak öğrencilerin uyum eğitimi süreci, yarın uygulanmaya başlayacak ve uyum çalışmaları, 16 Eylül'e kadar sürecek.

Milli Eğitim Bakanlığı, yaklaşık 19 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmenin ders başı yapacağı 2022-2023 eğitim öğretim yılı hazırlıkları kapsamında, ücretsiz ders kitaplarının yanı sıra 136 milyon yardımcı kaynağı da öğrencilere ulaştırdı.

Okullarda 60 bin temizlik personeli görevlendirildi. Eğitim yılı hazırlığı kapsamında okullara 3,1 milyar liralık bütçe gönderildi.

Bu yıl ayrıca 1450 yeni anaokulu ve 10 bin 200 ana sınıfı açıldı. Bakanlık, bu yıl sonuna kadar 3 bin anaokulu hedefinin üzerine çıkmayı planlıyor.

Aktif kullanılmayan köy okullarının yaşam merkezlerine dönüştürülmesi çalışmaları kapsamında da yaklaşık 800 köy yaşam merkezi hizmete sunuldu. Yıl sonuna kadar da 6 bin 970 köy yaşam merkezine ulaşılması hedefleniyor.

Kütüphanesiz Okul Kalmayacak Projesi kapsamında, 16 bin 361 kütüphane yapıldı ve kütüphanelerdeki kitap sayısı 80 milyona ulaştı.

Eğitim ailesine bu yıl, 1 Eylül'de ataması yapılan 20 bin öğretmen daha katıldı.

2022-2023 eğitim öğretim yılı ilk ara tatili 14-18 Kasım 2022'de yapılacak. Öğrenciler için 23 Ocak-3 Şubat 2023'te yarıyıl tatili, 17-20 Nisan 2023'te ise ikinci ara tatil dönemi olacak. Eğitim öğretim dönemi, 16 Haziran 2023'te sona erecek.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Rusya Ukrayna'nın İzyum ve Balakley şehirlerindeki birliklerini geri çekiyor
1
﻿Rusya Ukrayna'nın İzyum ve Balakley şehirlerindeki birliklerini geri çekiyor
﻿Sedat Peker'in günlerdir sesi çıkmıyordu. Sağ kolu Emre Olur tek tweet attı
2
﻿Sedat Peker'in günlerdir sesi çıkmıyordu. Sağ kolu Emre Olur tek tweet attı
﻿Son anket ortaya çıktı. Cumhur İttifakı eridi
3
﻿Son anket ortaya çıktı. Cumhur İttifakı eridi
﻿Meteoroloji tüm yurdu uyardı. Kuvvetli sağanak yarından itibaren başlıyor
4
﻿Meteoroloji tüm yurdu uyardı. Kuvvetli sağanak yarından itibaren başlıyor
﻿İYİ Partili başkana hastane önünde saldırı
5
﻿İYİ Partili başkana hastane önünde saldırı
﻿Fatih Portakal'dan İsmail Kahraman'ı 3 gün uyutmayacak paylaşım
6
﻿Fatih Portakal'dan İsmail Kahraman'ı 3 gün uyutmayacak paylaşım
﻿AKP Gençlik Kolları'nın yalanına Meral Akşener’den sert tepki. Bu zihniyet İstanbul'u kaybettiğinden beri kendini toparlayamadı!
7
﻿AKP Gençlik Kolları'nın yalanına Meral Akşener’den sert tepki. Bu zihniyet İstanbul'u kaybettiğinden beri kendini toparlayamadı!
﻿Kocaeli Büyükşehir Belediyesi personel alacak
﻿Kocaeli Büyükşehir Belediyesi personel alacak
﻿Kocaeli Büyükşehir Belediyesi personel alacak
﻿Volkan Demirel geri dönüyor: İşte yeni takımı
﻿Volkan Demirel geri dönüyor: İşte yeni takımı
﻿Volkan Demirel geri dönüyor: İşte yeni takımı
﻿Otobüs ve tramvaylar kış tarifesine geçiyor. Saatlere dikkat
﻿Otobüs ve tramvaylar kış tarifesine geçiyor. Saatlere dikkat
﻿Otobüs ve tramvaylar kış tarifesine geçiyor. Saatlere dikkat
﻿Galatasaray'dan Kerem ve Yunus'la ilgili şaşkınlık yaratan karar
﻿Galatasaray'dan Kerem ve Yunus'la ilgili şaşkınlık yaratan karar
﻿Galatasaray'dan Kerem ve Yunus'la ilgili şaşkınlık yaratan karar
﻿Motosiklet ile otomobil çarpıştı
﻿Motosiklet ile otomobil çarpıştı
﻿Motosiklet ile otomobil çarpıştı
﻿Silivri Devlet Hastanesi biyomedikal malzeme satın alacak
﻿Silivri Devlet Hastanesi biyomedikal malzeme satın alacak
﻿Silivri Devlet Hastanesi biyomedikal malzeme satın alacak
﻿Ülke genelinde dilencilere yönelik denetim yapıldı
﻿Ülke genelinde dilencilere yönelik denetim yapıldı
﻿Ülke genelinde dilencilere yönelik denetim yapıldı
﻿İcra yolu ile çocuk teslimine son! Yarın 29 adliyede daha başlıyor…
﻿İcra yolu ile çocuk teslimine son! Yarın 29 adliyede daha başlıyor…
﻿İcra yolu ile çocuk teslimine son! Yarın 29 adliyede daha başlıyor…
﻿Adana Demirspor-Trabzonspor maçının saati değişti
﻿Adana Demirspor-Trabzonspor maçının saati değişti
﻿Adana Demirspor-Trabzonspor maçının saati değişti
﻿Meteoroloji 8 il için uyardı! Gök gürültülü sağanak bekleniyor...
﻿Meteoroloji 8 il için uyardı! Gök gürültülü sağanak bekleniyor...
﻿Meteoroloji 8 il için uyardı! Gök gürültülü sağanak bekleniyor...
﻿Osayi formayı unuttu. Şimdi geri istiyor
﻿Osayi formayı unuttu. Şimdi geri istiyor
﻿Osayi formayı unuttu. Şimdi geri istiyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.