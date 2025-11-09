YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 11 Kasım Millî Ağaçlandırma Günü’nü daha da anlamlı kılacak bir etkinlik düzenleniyor.

Bakanlık tarafından yapılan duyuruda, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü ile 11 Kasım Millî Ağaçlandırma Günü anlam ve amaç birliği içinde buluşturularak, dikilecek fidanlarla geleceğe nefes olunacağı belirtildi.

11 Kasım Milli Ağaçlandırma günü etkinlikleri kapsamında öğrencilerle bir araya gelinerek 2 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağı, ardından İstiklal Marşının okunacağı, programın devamında ise Atatürk’ün ülkemiz için verdiği büyük mücadele ve inkılaplar üzerine sohbet edilerek, öğrencilerin kendi tasarımlarından oluşacak mesaj kartlarının hazırlanacağı açıklandı. Programın devamında ise öğrenciler tarafından fidanların toprakla buluşturularak son olarak, hazırladıkları mesaj kartlarını fidanlara iliştirecekleri belirtildi.

Fidan dikelecek alanların ise okulların bahçeleri ya da Orman Bölge Müdürlükleri tarafından belirlenecek alanlardan oluşacağı ifade edilen açıklamada şöyle denildi;

“Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bize emanet ettiği değerlere sahip çıkıyor, vatan sevgimizi ve millet bilincimizi güçlendiriyoruz. 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü ile 11 Kasım Millî Ağaçlandırma Günü’nü anlam ve amaç birliği içinde buluşturuyor, fidanlarımızla Geleceğe Nefes oluyoruz. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin erdem–değer–eylem bütünlüğüyle yürüttüğümüz bu etkinliklerde, öğrencilerimizin Atatürk’e ve Cumhuriyetimize yönelik duygularını yazacakları mesaj kartları Yeşil Vatan sevdamızın simgesi olacak. Öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin ve ailelerimizin katılımıyla gerçekleşecek bu anlamlı etkinliklerin, #AtatürktenİlhamlaYeşilVatan ve #GeleceğeNefes etiketleriyle sosyal medya platformlarında paylaşılması farkındalık etkisini daha da güçlendirecektir.”