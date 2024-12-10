Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 'Norm Ender' hamlesi! Artık müfredatta olacak

Rap dünyasının sevilen sanatçısı Norm Ender Cumhuriyet'in 100. yılına özel olarak bestelediği 'Parla' marşı pek çok kişi tarafından beğenilmişti. Son olarak Milli Eğitim Bakanlığı'ndan da Parla ile ilgili bir yeni karara imza atıldı. Gelişmeyi ise MESAM, duyurdu. Rapçi Norm Ender de "Bir tebriğinizi alırım" yorumunu yaparak, marşın, müfredatta olacağını duyurdu.
"MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜFREDATINA GİRİYOR"
Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) sosyal medya hesabı üzerinden ‘Parla’ marşının müfredatta yer alacağını paylaştı. Açıklamada ‘Norm Ender’in söz ve bestesine hayat verdiği Parla Marşı, artık Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına giriyor’ ifadesi yer alırken, Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına giren eserin, 2025 itibarıyla Eğitim Bilişim Ağı (EBA) ve tüm dijital platformlarda yer alarak genç nesillerin milli değerlerimizi daha güçlü bir şekilde hissedileceğinin altı çizildi. Son olarak “Türk bayrağımızın gölgesinde yükselen bu marş, ülkemizin geleceğini temsil eden gençlerimize bir ilham kaynağı olacak" ifadeleri kullanıldı.
Norm Ender’in söz ve bestesine hayat verdiği Parla Marşı, artık Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına giriyor! ????????— MESAM (@mesamglobal) December 9, 2024
Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına giren bu anlamlı eser, 2025 itibarıyla Eğitim Bilişim Ağı (EBA) ve tüm dijital platformlarda yer alarak genç nesillerin milli… pic.twitter.com/Ckk2E6Dooo
"BİR TEBRİĞİNİZİ ALIRIM"
Rapçi Norm Ender ise MESAM'ın paylaşımını alıntılayarak "Bir tebriğinizi alırım" yorumunda bulundu.
Bir tebriğinizi alırım :) https://t.co/iQJQOsa5Sq— Norm Ender (@NormEnder) December 9, 2024
Parla şarkısının sözleri şu şekilde;
Yürüyoruz arkadaş-lar, içimde bir telaş var
Bu kutlu gün bizim, zafer, düğün bizim
Görüyoruz arkadaş-lar darbeler, savaşlar
Sırtımız yere gelmiyor bizim
Düşmanız esarete, önderimle karşıyız
Mavi gözlerin gibi biz bu yurda âşığız
Duysun cihan, duysun biriz
Duysun, bizim bu gök, deniz
Parla hilal ve yıldızım
Parla beyaz ve kırmızım
Türk'ün yolu cumhuriyet
Parla, 100 yaşındasın
Parla hilal ve yıldızım
Parla beyaz ve kırmızım
Sensin yolum cumhuriyet
Parla, 100 yaşındasın
Yürüyoruz arkadaş-lar bu yolda dik yamaçla
"Zor" ne bilmeyiz, biz pes etmeyiz
Görüyoruz arkadaş-lar, ufukta bir amaç var
Yerde, gökteyiz, ne şanlı milletiz
Düşmanız esarete, önderimle karşıyız
Mavi gözlerin gibi biz bu yurda âşığız
Duysun cihan, duysun biriz
Duysun, bizim bu gök, deniz
Parla hilal ve yıldızım
Parla beyaz ve kırmızım
Türk'ün yolu cumhuriyet
Parla, 100 yaşındasın
Parla hilal ve yıldızım
Parla beyaz ve kırmızım
Sensin yolum cumhuriyet
Parla, parla, parla, 100 yaşındasın