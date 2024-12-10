Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 'Norm Ender' hamlesi! Artık müfredatta olacak

Rap dünyasının sevilen sanatçısı Norm Ender Cumhuriyet'in 100. yılına özel olarak bestelediği 'Parla' marşı pek çok kişi tarafından beğenilmişti. Son olarak Milli Eğitim Bakanlığı'ndan da Parla ile ilgili bir yeni karara imza atıldı. Gelişmeyi ise MESAM, duyurdu. Rapçi Norm Ender de "Bir tebriğinizi alırım" yorumunu yaparak, marşın, müfredatta olacağını duyurdu.

"MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜFREDATINA GİRİYOR"

Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) sosyal medya hesabı üzerinden ‘Parla’ marşının müfredatta yer alacağını paylaştı. Açıklamada ‘Norm Ender’in söz ve bestesine hayat verdiği Parla Marşı, artık Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına giriyor’ ifadesi yer alırken, Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına giren eserin, 2025 itibarıyla Eğitim Bilişim Ağı (EBA) ve tüm dijital platformlarda yer alarak genç nesillerin milli değerlerimizi daha güçlü bir şekilde hissedileceğinin altı çizildi. Son olarak “Türk bayrağımızın gölgesinde yükselen bu marş, ülkemizin geleceğini temsil eden gençlerimize bir ilham kaynağı olacak" ifadeleri kullanıldı.

Norm Ender’in söz ve bestesine hayat verdiği Parla Marşı, artık Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına giriyor! ????????



Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına giren bu anlamlı eser, 2025 itibarıyla Eğitim Bilişim Ağı (EBA) ve tüm dijital platformlarda yer alarak genç nesillerin milli… pic.twitter.com/Ckk2E6Dooo — MESAM (@mesamglobal) December 9, 2024

"BİR TEBRİĞİNİZİ ALIRIM"

Rapçi Norm Ender ise MESAM'ın paylaşımını alıntılayarak "Bir tebriğinizi alırım" yorumunda bulundu.

Bir tebriğinizi alırım :) https://t.co/iQJQOsa5Sq — Norm Ender (@NormEnder) December 9, 2024

Parla şarkısının sözleri şu şekilde;

Yürüyoruz arkadaş-lar, içimde bir telaş var

Bu kutlu gün bizim, zafer, düğün bizim

Görüyoruz arkadaş-lar darbeler, savaşlar

Sırtımız yere gelmiyor bizim

Düşmanız esarete, önderimle karşıyız

Mavi gözlerin gibi biz bu yurda âşığız

Duysun cihan, duysun biriz

Duysun, bizim bu gök, deniz

Parla hilal ve yıldızım

Parla beyaz ve kırmızım

Türk'ün yolu cumhuriyet

Parla, 100 yaşındasın

Parla hilal ve yıldızım

Parla beyaz ve kırmızım

Sensin yolum cumhuriyet

Parla, 100 yaşındasın

Yürüyoruz arkadaş-lar bu yolda dik yamaçla

"Zor" ne bilmeyiz, biz pes etmeyiz

Görüyoruz arkadaş-lar, ufukta bir amaç var

Yerde, gökteyiz, ne şanlı milletiz

Düşmanız esarete, önderimle karşıyız

Mavi gözlerin gibi biz bu yurda âşığız

Duysun cihan, duysun biriz

Duysun, bizim bu gök, deniz

Parla hilal ve yıldızım

Parla beyaz ve kırmızım

Türk'ün yolu cumhuriyet

Parla, 100 yaşındasın

Parla hilal ve yıldızım

Parla beyaz ve kırmızım

Sensin yolum cumhuriyet

Parla, parla, parla, 100 yaşındasın