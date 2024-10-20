Milli Eğitim Bakanlığı’nın Ahlat’taki kampı sona erdi



Kampla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, “Bakanlığımızın birim amirlerinin tamamının katılımlarıyla gerçekleştirdiğimiz toplantımızı; birliğimizin, beraberliğimizin, kardeşliğimizin ve devlet geleneğimizin sembol şehri Ahlat’tımızda, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirdik. Ahlat’ta, iki gün zaman aralığında gerçekleştirdiğimiz Birim Amirleri Kampı sürecinde her adımında istişare kültürüyle şekillenen eğitim politikalarımızda ortak karar alma ve birimlerimiz arasındaki iletişimi ve koordinasyonu geliştirmeye yönelik hususlarda fikir teatisinde bulunduk. Toplantıya katılan değerli çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyor, almış olduğumuz kararların evlatlarımız için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.