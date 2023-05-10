Milli Eğitim Hizbullahçı'yı müdür yaptı. Kapılar Hizbullah'a sonuna kadar açıldı

Hizbullah'a yakınlığıyla bilinen Peygamber Sevdalıları Platformu Başkanı Adnan Akgönül’ün MEB’e bağlı Diyarbakır Yenişehir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde müdür yardımcısı olduğu ortaya çıktı.

Milli Eğitim Hizbullahçı'yı müdür yaptı. Kapılar Hizbullah'a sonuna kadar açıldı

Cumhuriyet'te yer alan haberde, Peygamber Sevdalıları Platformu’nun (PSP) 30 Nisan’da Diyarbakır’da düzenlediği "Mevlidi Nebi Mitingi"ne terör örgütü Hizbullah’tan hüküm giyen isimler katılmıştı.

Onursal başkanlığını Hizbullah’ın yayın organı olarak nitelendirilen İnzar’ın yazarı Mehmet Göktaş’ın yaptığı PSP’nin MEB ile ilişkileri de yeniden gündeme geldi.

HİZBULLAH LİSE SIRALARINDA
PSP Başkanı Adnan Akgönül’ün MEB’e bağlı Diyarbakır Yenişehir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde müdür yardımcısı olduğu ortaya çıktı.

PSP, Türkiye genelinde ilkokul, ortaokul ve liselerde dini içerikli siyer sınavı (peygamberin hayatı) düzenlemesiyle gündeme gelirken yarışma için hazırlanan kitap temin noktaları listesinde Batman Kozluk Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Akif Tekin ile Batman Kozluk Merkez Anadolu Lisesi Müdürü Ünal Bozan’ın yer alması da dikkat çekti.

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