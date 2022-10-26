Milli Eğitim'den anlamlı sergi

İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü'nün verilerine göre, İstanbul genelinde 14 hastanedeki hastane sınıflarıyla, çocuk servislerinde yer alan 1109 yatakta anaokulu, ilkokul, orta okul, lise branşlarında 86 öğretmenle birlikte eğitim faaliyetleri devam ediyor. Hastane sınıfı öğrencileri yıl boyunca, klinik psikolog ve sanat terapisti danışmanlığında, hastane görsel sanatlar öğretmenleriyle birlikte yağlı boya resim çalışmalarını gerçekleştirdi.

Öğrencilerin bu çalışmaları "Hastanede Çocuk Olmak" adlı sergide bir araya getirildi. Adile Sultan Kasrı Öğretmenevi'nde ziyarete açılan sergide tıbbi gereksinimleri nedeniyle hastanede eğitime devam eden öğrencilerin yağlı boya eserleri ve öğretmenlerin fotoğrafları görülebilecek. İstinye Üniversitesi (İSÜ) Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, projeyi desteklemekten dolayı mutluluk duyduklarını belirtti.