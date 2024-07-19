Milli Emlak 30 ilde 1391 arsayı satışa çıkardı KDV'den muaf arsa fırsatı duyuruldu

Milli Emlak, 30 ilde toplam 1.391 hazine arazisini satışa çıkardı Satışa sunulan arazilerin fiyatları bölgeye, yüzölçümüne ve metrekare birim fiyatına göre değişiklik gösteriyor. Fiyatlar 3.000 TL'den başlarken, binden fazla arsanın satışa sunulacağı belirtiliyor.

Satışa çıkan arsaların çoğu tarla olarak nitelendirilirken, bazı bölgelerde arazi ve arsa olarak değerlendirilen parseller de bulunuyor.

30 İLDE KDV'DEN MUAF TAPU FIRSATI

Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından satışa sunulan hazine arazilerinin sayısı 1.391 olarak belirlendi.

Satışa çıkan araziler Türkiye genelinde çeşitli illerde yer alıyor. Bu iller arasında İstanbul, Çanakkale, Balıkesir, Aydın, Yalova, Bolu, Bilecik, Afyonkarahisar, Konya, Isparta, Antalya, Aksaray, Niğde, Kayseri, Osmaniye, Kahramanmaraş, Malatya, Sivas, Erzincan, Tokat, Samsun, Sinop, Tunceli, Siirt ve Bayburt bulunuyor.

3 BİN LİRADAN BAŞLIYOR

Satışa sunulan arazilerin fiyatları 3.000 TL'den başlıyor. Bu düşük fiyatlı arazilerden biri Erzincan'ın Tercan ilçesinde yer alıyor.