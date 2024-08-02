Milli Emlak dev arsa satışını duyurdu. 2 asgari ücrete kaçırılmayacak tapu fırsatı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Milli Emlak dev arsa satışını duyurdu. 2 asgari ücrete kaçırılmayacak tapu fırsatı

Milli Emlak, uygun fiyatlı arsa fırsatını duyurdu. İşte ayrıntılar...

Manisa’da yapılacak bir ihalede toplam 442,28 m² büyüklüğündeki bir arsa satışa sunulacak.

İhale 16 Ağustos 2024 tarihinde, saat 14:45'te gerçekleştirilecek.

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Arsa için belirlenen tahmin edilen bedel ₺35.500,00 olup, ihaleye katılmak isteyenlerin ₺7.100,00 tutarında teminat bedeli yatırmaları gerekecek.

İhale, Manisa'da yapılacak ve detaylı bilgilere Manisa Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın resmi web sitesinden ulaşılabilir.

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Katılım için, teminat bedelinin yatırılması ve gerekli belgelerle birlikte ihale saatinden önce Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne başvurulması gerekmektedir.

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İhale hakkında daha fazla bilgi almak isteyenler, (236) 816 18 80 numaralı telefonla iletişime geçebilirler.

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