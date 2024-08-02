Milli Emlak dev arsa satışını duyurdu. 2 asgari ücrete kaçırılmayacak tapu fırsatı

Manisa’da yapılacak bir ihalede toplam 442,28 m² büyüklüğündeki bir arsa satışa sunulacak.

İhale 16 Ağustos 2024 tarihinde, saat 14:45'te gerçekleştirilecek.

Arsa için belirlenen tahmin edilen bedel ₺35.500,00 olup, ihaleye katılmak isteyenlerin ₺7.100,00 tutarında teminat bedeli yatırmaları gerekecek.

İhale, Manisa'da yapılacak ve detaylı bilgilere Manisa Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın resmi web sitesinden ulaşılabilir.

Katılım için, teminat bedelinin yatırılması ve gerekli belgelerle birlikte ihale saatinden önce Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne başvurulması gerekmektedir.

İhale hakkında daha fazla bilgi almak isteyenler, (236) 816 18 80 numaralı telefonla iletişime geçebilirler.