Milli Emlak Genel Müdürü ve TOKİ Başkanı değişti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Milli Emlak Genel Müdürü ve TOKİ Başkanı değişti

Gece yarısı kararı ile TOKİ Başkanı ve Milli Emlak Genel Müdürü değiştirildi.

Uzun yıllar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel müdürlüğü yapan Tufan Büyükuzun Mart 2024 tarinde Dışişleri Strateji Daire Başkanlığı görevine atanmıştı. Tufan Büyükuzun'un yerine ise vekaleten Milli Emlak Genel Müdür Yardımcısı Veli Tunçez getirilmişti.

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Veli Tunçez, 18 Temmuz Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında Milli Emlak Genel Müdürlüğüne atandı.

2019 tarihinden bu yana TOKİ Başkanlığı yapan Ömer Bulut'un yerine TOKİ Başkanlığına Mustafa Levent Sungur atandı.

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