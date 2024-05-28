Milli Emlak sudan ucuza arsa satıyor. Koşan alacak peşin ödeyene indirim

Milli Emlak sudan ucuza arsa satıyor. Koşan alacak peşin ödeyene indirim
Düzenleme: Kaynak: Haber3

Milli Emlak kullanılmayan hazine taşınmazlarını ihale yoluyla satışı sürüyor. Türkiye'nin en gözde illerinin başında yer alan Muğla'da satışa sunulan 3 ilan uygun fiyatlarıyla dikkat çekti.

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Milli Emlak sudan ucuza arsa satıyor. Koşan alacak peşin ödeyene indirim 1

Ev kiralarındaki yükseliş sürüyor. Her sene kiracıların kabusu olan zam, bir çok ailenin bütçesini allak bullak ediyor. Her kiracının hayalini ise bir arsa alarak üzerine başını sokacak bir konut kondurarak kiradan kurtulmak süslüyor.

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Milli Emlak sudan ucuza arsa satıyor. Koşan alacak peşin ödeyene indirim 2

Türkiye'de hem tatil, hem yatırım, hem de emeklilik hayatı denince akla gelen ilk illerimizden olan Muğla'daki 3 ilanda fiyatlar 85 bin TL'den başlıyor.

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Milli Emlak sudan ucuza arsa satıyor. Koşan alacak peşin ödeyene indirim 3

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde yer alan 3 ilan için tahmin edilen ihale bedelleri en ucuzu 85 bin TL, en pahalısı ise sadece 140 bin TL.

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Milli Emlak sudan ucuza arsa satıyor. Koşan alacak peşin ödeyene indirim 4

İhale yoluyla satılacak olan ancak konut imarı bulunmayan taşınmazlar için yaklaşık tahmin edilen ihale bedelinin yüzde 30'u kadar ihale teminat bedeli yatırmak gerekiyor.

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Milli Emlak sudan ucuza arsa satıyor. Koşan alacak peşin ödeyene indirim 5

İhale sonuçlandığında ise ihaleyi kazananlardan bu teminat bedeli düşülerek tahsilat yapılırken, ihaleyi kaybedenlere yatırdıkları teminat bedelleri iade ediliyor.

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Milli Emlak sudan ucuza arsa satıyor. Koşan alacak peşin ödeyene indirim 6

İşte madde madde o imkanlar.

Satış bedelinin peşin olarak ödenmesi halinde satış bedeline yüzde 20 indirim,

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Milli Emlak sudan ucuza arsa satıyor. Koşan alacak peşin ödeyene indirim 7

Yüzde 25’i peşin alınan taşınmazın satış bedelinin geriye kalan kısmının azami iki yıl içerisinde ve üçer aylık dönemler itibariyle sekiz eşit taksitte ödenebilme,

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Milli Emlak sudan ucuza arsa satıyor. Koşan alacak peşin ödeyene indirim 8

Satış işleminde KDV muafiyeti,
Düzenlenen belgelerin vergi, resim ve harçtan muafiyeti,
Satışı yapılan taşınmazın, satışı takip eden yıldan itibaren 5 yıl süreyle emlâk vergisinden muafiyeti,

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Milli Emlak sudan ucuza arsa satıyor. Koşan alacak peşin ödeyene indirim 9

İhaleye Katılım Şartları

Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları,
Gerçek ve tüzel kişilerin tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri,

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Milli Emlak sudan ucuza arsa satıyor. Koşan alacak peşin ödeyene indirim 10

Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,
Gerçek ve tüzel kişilerin ihale saatinden önce (tahmin edilen bedelin yüzde 10’undan az olmamak üzere yüzde 30’una kadar) geçici teminatı yatırmış olmaları,

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Milli Emlak sudan ucuza arsa satıyor. Koşan alacak peşin ödeyene indirim 11

İşin gereğine göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü veya Emlak/Millî Emlak Müdürlüğünce tespit edilecek diğer belgeleri vermeleri,

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Milli Emlak sudan ucuza arsa satıyor. Koşan alacak peşin ödeyene indirim 12

Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişiler, tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri,

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Milli Emlak sudan ucuza arsa satıyor. Koşan alacak peşin ödeyene indirim 13

Kamu tüzel kişilerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge vermeleri gerekmektedir..

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