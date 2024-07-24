Milli Emlak'tan yazlık bölgede ucuza tapu fırsatı. Temmuz kampanyası duyuruldu

Milli Emlak, yazlık bölgelerde uygun fiyatlı arsa satışına başladı ve Ayvalık'ta fiyatlar 111.000 TL'den başlıyor. Bu fırsat, yatırımcılar ve prefabrik ev yapmak isteyenler için ideal bir seçenek sunuyor.

Temmuz ayında başlayan bu kampanya, uygun fiyatlarla yatırım yapma imkanı sağlıyor. Özellikle prefabrik ev kurmak isteyenler için bu arsalar büyük bir fırsat oluşturuyor.

