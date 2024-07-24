Milli Emlak'tan yazlık bölgede ucuza tapu fırsatı. Temmuz kampanyası duyuruldu

Milli Emlak'tan yazlık bölgede ucuza tapu fırsatı. Temmuz kampanyası duyuruldu
Kaynak: Haber Merkezi

Milli Emlak, yazlık bölgelerde arsa sahibi olma fırsatını cazip fiyatlarla sunuyor.

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Milli Emlak'tan yazlık bölgede ucuza tapu fırsatı. Temmuz kampanyası duyuruldu 1

Milli Emlak, yazlık bölgelerde uygun fiyatlı arsa satışına başladı ve Ayvalık'ta fiyatlar 111.000 TL'den başlıyor. Bu fırsat, yatırımcılar ve prefabrik ev yapmak isteyenler için ideal bir seçenek sunuyor.

Temmuz ayında başlayan bu kampanya, uygun fiyatlarla yatırım yapma imkanı sağlıyor. Özellikle prefabrik ev kurmak isteyenler için bu arsalar büyük bir fırsat oluşturuyor.

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Milli Emlak'tan yazlık bölgede ucuza tapu fırsatı. Temmuz kampanyası duyuruldu 2

TEMMUZ KAMPANYASI BAŞLADI

Milli Emlak, Temmuz ayında dikkat çeken bir kampanya başlattı. Yazlık bölgelerdeki arsalar 2 milyon liradan başlayan fiyatlarla satışa sunulurken, bazı arsalar sadece 111.000 TL’den satılmakta. Bu kampanya, yazlık bölgelerde arsa sahibi olmak isteyenler için eşsiz bir fırsat olarak öne çıkıyor.

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Milli Emlak'tan yazlık bölgede ucuza tapu fırsatı. Temmuz kampanyası duyuruldu 3

AYVALIK'TA UYGUN ARSA SATIŞI

Tahmin Edilen İhale Bedeli: ₺111.365,00
Teminat Bedeli: ₺33.409,50
Yüzölçümü: 171,33 m²
İhale Tarihi: 24 Temmuz 2024
İhale Saati: 11:00
İhale Yeri: Balıkesir

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Milli Emlak'tan yazlık bölgede ucuza tapu fırsatı. Temmuz kampanyası duyuruldu 4

PREFABRİK EV AVANTAJLARI

Prefabrik evler, uygun maliyetleri ve kolay montaj süreçleriyle yatırımcılar arasında popüler bir seçenek haline geliyor. İşte farklı büyüklüklerdeki prefabrik evlerin fiyat aralıkları:

-Küçük Prefabrik Evler (30-60 m²)
Fiyat Aralığı: 150.000 TL - 300.000 TL

- Orta Büyüklükte Prefabrik Evler (60-120 m²)
Fiyat Aralığı: 300.000 TL - 600.000 TL

- Büyük Prefabrik Evler (120 m² ve üzeri)
Fiyat Aralığı: 600.000 TL - 1.000.000 TL ve üzeri

- Lüks Prefabrik Evler
Fiyat Aralığı: 1.000.000 TL ve üzeri

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Milli Emlak'tan yazlık bölgede ucuza tapu fırsatı. Temmuz kampanyası duyuruldu 5

Milli Emlak, Ayvalık'ta bulunan arazisini 24 ay taksit seçeneği ve aylık 4.675 TL ödemeyle satışa sunuyor. Bu teklif, yazlık bölgelerde yatırım yapmayı planlayanlar için büyük bir fırsat olarak öne çıkıyor.

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Milli Emlak'tan yazlık bölgede ucuza tapu fırsatı. Temmuz kampanyası duyuruldu 6

Uzmanlar, Milli Emlak'ın uygun fiyatlı arsa satışlarının yazlık bölgelerde yatırım yapmak isteyenler için önemli bir fırsat sunduğunu ve Ayvalık’ta 111.000 TL’den başlayan fiyatlarla arazi sahibi olmanın, prefabrik ev kurarak tatil keyfini artırmak isteyenler için ideal bir çözüm sunduğunu belirtiyor.

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Milli Emlak'tan yazlık bölgede ucuza tapu fırsatı. Temmuz kampanyası duyuruldu 7

MİLLİ EMLAK'A AİT YERLER NASIL BULUNUR?

Milli Emlak'a ait taşınmazları Türkiye’nin her yerinde bulmak için www.milliemlak.gov.tr adresini ziyaret edebilirsiniz. Ayrıca, taşınmazın bulunduğu ilin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün web sitesinden de bu bilgilere ulaşmak mümkündür.

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Milli Emlak'tan yazlık bölgede ucuza tapu fırsatı. Temmuz kampanyası duyuruldu 8

HAZİNE ARAZİSİ NASIL ANLAŞILIR?

Bir yerin hazine arazisi olup olmadığını öğrenmek için e-Devlet platformuna giriş yapmanız gerekmektedir. T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle e-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra arama kısmına “Tapu Bilgileri Sorgulama” yazarak parsel bilgilerine ulaşabilirsiniz. Ancak, bu hizmetten faydalanmak için T.C. kimlik numaranızın TAKBİS sisteminde kayıtlı olması gerektiğini unutmayın.

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Milli Emlak'tan yazlık bölgede ucuza tapu fırsatı. Temmuz kampanyası duyuruldu 9

HAZİNE ARAZİSİ TAPUDA NASIL GÖRÜNÜR?

Kadastro Kanunu’nun 18. maddesi gereğince hazine arazileri tapuda “ham toprak” veya “hali arazi” olarak belirtilir. Bu tür araziler hazine adına tescil edilir ve tapu kayıtlarında bu bilgiler yer alır.

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Milli Emlak'tan yazlık bölgede ucuza tapu fırsatı. Temmuz kampanyası duyuruldu 10
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