Milli Emlak'tan yazlık bölgede ucuza tapu fırsatı. Temmuz kampanyası duyuruldu

PREFABRİK EV AVANTAJLARI
Prefabrik evler, uygun maliyetleri ve kolay montaj süreçleriyle yatırımcılar arasında popüler bir seçenek haline geliyor. İşte farklı büyüklüklerdeki prefabrik evlerin fiyat aralıkları:
-Küçük Prefabrik Evler (30-60 m²)
Fiyat Aralığı: 150.000 TL - 300.000 TL
- Orta Büyüklükte Prefabrik Evler (60-120 m²)
Fiyat Aralığı: 300.000 TL - 600.000 TL
- Büyük Prefabrik Evler (120 m² ve üzeri)
Fiyat Aralığı: 600.000 TL - 1.000.000 TL ve üzeri
- Lüks Prefabrik Evler
Fiyat Aralığı: 1.000.000 TL ve üzeri