Milli futbolcu artık Meksika'da top koşturacak

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Milli futbolcu artık Meksika'da top koşturacak

A Milli Kadın Futbol Takımı oyuncularından Kader Hançar, Tijuana Xoloitzcuintles de Caliente'ye transfer oldu. Oyuncu son olarak Beylerbeyi forması giyiyordu.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre milli futbolcu, Meksika BBVA Kadın Futbol Süper Ligi'nde mücadele eden Tijuana Xoloitzcuintles de Caliente'yle anlaşmaya vardı.

Son olarak Beylerbeyi forması giyen Kader Hançar, milli takımın İrlanda Cumhuriyeti ve Yunanistan ile oynadığı maçlarda rakip fileleri havalandırmayı başarmıştı. Daha önce İzlanda'nın HK Vikingur ve İspanya'nın Osasuna ekiplerinde de forma giyen 25 yaşındaki futbolcu, yeni takımıyla 2 yıllık sözleşme imzaladı.

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