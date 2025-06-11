Milli futbolcu baba oluyor: Sosyal medyada duyurdu

Geçtiğimiz yıl Fenerbahçe'den Brighton'a transfer olan milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu baba oluyor.

Haberi sosyal medyadan duyuran 25 yaşındaki futbolcu eşi Sera Vrij'in hamilelik fotoğraflarını paylaştı.

REKOR BONSERVİSLE GİTMİŞTİ

Futbola Hollanda'da başlayan Kadıoğlu, 2018 yılında Fenerbahçe'ye gelmişti. Gösterdiği performansla Avrupa takımlarının dikkatini çeken genç yıldız, geçtiğimiz sezon 30 milyon euro bonservis bedeliyle Brighton'a transfer olmuştu.

Bu sezon sakatlıkla mücadele eden ve takımıyla 13 maça çıkan Kadıoğlu, 3 gol atmıştı.

Sakatlığı nedeniyle milli takımda da forma giyemeyen Kadıoğlu'nun yeni sezona Brighton'da devam etmesi bekleniyor. Milli futbolcunun güncel piyasa değeri 25 milyon euro.