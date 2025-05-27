Milli futbolcu ile aşk yaşıyordu! Gönül Dağı’nın yıldızı evleniyor

Hem özel hayatıyla hem de oyunculuk performansıyla gündeme gelen güzel oyuncu Hazal Çağlar bu kez evlilik teklifiyle gündem oldu. 29 yaşındaki ünlü oyuncu futbolcu sevgilisi Samet Akaydın’dan evlilik teklifi aldı.

AŞKINI İLAN ETMİŞTİ

Çağlar ile 31 yaşındaki milli futbolcu Samet Akaydın'ın aşkı ilk kez geçtiğimiz haftalarda belgelenmişti. Çift ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor.

Oyuncu Hazal Çağlar ve Samet Akaydın ikilisi, ilk mutluluk pozlarını Instagram'dan takipçileriyle paylaşmıştı. Ünlü isim sevgilisine aşkını ilan ederek; "Seni her şeyden çok seviyorum... Nice mutlu yıllara, birlikte, el ele" demişti.

EVLİLİK TEKLİFİ ETTİ

Çaykur Rizespor'da forma giyen milli futbolcu Samet Akaydın, sevgilisi Hazal Çağlar'a evlilik teklifi etti.

Ünlü oyuncu, romantik anları Instagram'dan "Evet dedim!" notuyla paylaştı. Çifte, bu güzel haber sonrası 'mutluluklar' yorumları yağdı.