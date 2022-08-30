﻿Mevlüt Erdinç flaş kararını açıkladı

Milli futbolcu Mevlüt Erdinç, 35 yaşında futbolu bıraktığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu sözlere yer verdi:

''Bu mesajı yazarken çok düşündüm, her satırında hem hüzünlendim hem çok mutlu oldum hemde çok gururlandım.

5 yaşında Fransa’da başlamış olduğum futbol macerama Sochaux altyapısından sonra sırasıyla Paris SG, Rennes, Saint-Ettienne, Hannover, Metz, Başakşehir, Antalyaspor, Fenerbahçe , Karagümrük, Kocaelispor, Ümraniyespor, formalarını giydim ve Racing Besançon hem futbolcusu hem kulübünün futbol elçisi oldum.

Sochaux’dan Paris’e dönemin en yüksek değerli transfer rakamı ile transfer oldum. Fransa ve Avrupa liglerinde 92 golle en çok gol atan Türk futbolcu ünvanını gururla taşıyorum.

3 Fransa kupa şampiyonluğu kazandım.

Benim için belki de en önemlisi olan “Türkiye Milli Takım formasını 35 kez giyip 8 kez gol sevinci yaşayarak ülkeme hizmet ettim.”

18 yıllık profesyonel kariyerimi ,

Toplamda 491 maç 132 gol ve 39 asist ile taçlandırdım.

Kariyerim boyunca tecrübe ettiğim, iyisiyle kötüsüyle yaşadıklarımı, galibiyetleri, şampiyonlukları, güzel hatıraları ve arkadaşlıkları hiç bir zaman unutmayacağım.''