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Orkun attı. Hollanda'da tarihe geçti

Gururumuz Orkun Kökçü Feyenoord formasıyla başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Haber Giriş: 13 Kasım 2022 Pazar - 20:57
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Milli futbolcumuz Orkun Kökçü Feyenoord formasıyla 100. lig maçına çıkıp gol atan en genç oyuncu oldu

Orkun attı. Hollanda'da tarihe geçti
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Hollanda Eredivisie'nin 14. haftasında Feyenoord ile Excelsior karşı karşıya geldi. De Kuip'te oynanan maçı ev sahibi Feyenoord, 5-1'lik skorla kazandı.

Feyenoord'a galibiyeti getiren golleri 11 ve 50. dakikalarda Sebastian Szymanski, 20 ve 66. dakikalarda milli futbolcumuz Orkun Kökçü ve 78. dakikada Patrik Walemark kaydetti. Excelsior'un tek golü 4. dakikada Kenzo Goudmijn'den geldi.

Feyenoord, bu galibiyetle birlikte puanını 33'e yükseltti ve Dünya Kupası arasına lider girdi. Excelsior ise 13 puanda kaldı.

Orkun Kökçü'nün takımı Feyenoord, aradan sonra Utrecht deplasmanına gidecek. Excelsior ise Groningen'i ağırlayacak.
Feyenoord'da ikinci golü frikikten kaydeden Orkun Kökçü, 100. lig karşılaşmasına çıktı. Milli futbolcu, Feyenoord formasıyla 100. lig maçına çıkıp gol atan en genç oyuncu oldu ve tarihe geçti.

21 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Hollanda devi ile çıktığı 100 lig karşılaşmasında 21 gol ve 21 asist kaydetti. Toplamda ise 148 maçta görev alan başarılı oyuncu 28 gol ve 24 asist ile oynadı.

Orkun Kökçü'nün Feyenoord ile olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

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