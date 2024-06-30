Milli futbolcunun eşi Almanya'yı karıştırdı

Düzenleme: Abdülkadir Aydoğan
Milli futbolcunun eşi Almanya'yı karıştırdı

Almanya Danimarka maçı öncesi Alman Milli futbolcu Maximilian Mittelstadt'ın sevgilisi Lea Prinz'in sosyal medya paylaşımı gündem oldu.

Almanya Danimarka maçı için Dortmund’a gelen Maximilian Mittelstädt'ın kız arkadaşı sosyal medya fenomeni Lea Prinz’in paylaşımları Dortmund taraftarını kızdırdı.

Alman Milli takımının sol beki Maximilian Mittelstadt'ın kız arkadaşı Lea Prinz, Almanya'nın Danimarka'ya karşı son 16 turu öncesinde büyük öfke topladı.

Sosyal medya hesabından maç öncesi “Dortmund'a vardım ve kültür şoku yaşadım. Buranın bu kadar kötü olduğunu neden bilmiyordum?" paylaşımında bulunan 26 yaşındaki sosyal medya fenomeni Dortmund taraftarının tepkisini çekti.

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Kısa sürede tepki toplayan paylaşımını silen Lea Prinz yeni bir açıklama yapmak zorunda kaldı.

Ünlü isim Dortmund hakkında eleştiri yapmak istemediğini, bunun yerine tren istasyonundaki duruma değindiğini yazdı.

“Metro istasyonda durum oldukça kaotikti ve biraz bunalmıştım. Normalde bir Avrupa Şampiyonası sırasında..." diye paylaşımda bulunan Lea başka bir hikayede şu ifadeleri kullandı:

Yani bir şehre karşı kötü bir şey yok ve kötü değil. Bazılarınızla da tanıştım ve iyi vakit geçirdim, bu yüzden geri dönmekten mutlu olacağım.


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