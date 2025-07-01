Milli gazete yazarı Ömer Adil, yandaş gazeteler arasında racon kesti!

Yeni Şafak’ın bir muhalif gibi ekonomideki politikaları eleştiren haberlerini Milli Gazete yazarı Ömer Adil, değerlendirdi. Adil, bu eleştirilerin açık bir muhatap göstermemesine dert yanarken, yandaş gazeteler arasında doğruyu ve yanlışı açıkladı. Adil, “Aslında Yeni Şafak’ın yaptığı doğru, Akit Gazetesi’nin yaptıkları yanlış” ifadelerini kullandı.

YENİ ŞAFAK’IN EKONOMİ ELEŞTİRİLERİ GÜNDEM OLMUŞTU

Türkiye’de vatandaşın derinden hissettiği ekonomik kriz ise gündemde olmaya devam ediyor. İktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak, ekonomideki sorunu bir süredir manşetlerinde yer vermesi ise dikkat çekiyor. Erdoğan ve AKP iktidarının en sıkı destekçilerinden olan Yeni Şafak gazetesinin manşetinde iri harflerle “Faiz arttı, döviz yükseldi, enflasyon azdı”, “Üretim düştü, sanayi duruyor”, “Şirket iflasları katlandı” gibi muhalif bir gazete gibi iktidarın ekonomi politikasını eleştirmişti. Bu eleştirilerde Yeni Şafak’ın isim vermemesi ise tartışma konusu olmuştu.

ADİL: İKTİDARA YAKIN MEDYA İÇERİSİNDE EN CESUR OLANI

Milli Gazete yazarı Ömer Adil, ise bugünkü “Yeni Şafak iyi diyorsun da, kime diyorsun?” başlıklı köşe yazısında konuya dair bu tür eleştirilerin yanlış anlaşılmalara yol açabileceğini aktardı. Adil, “Yeni Şafak’ın manşetlerinde “özne” olmayınca açıkçası kimse de üzerine alınmıyor. Aslında Yeni Şafak, iktidara yakın medya içerisinde en cesur olanı. Yeri gelince iktidarın bakanlarına isim vererek de eleştiri yapabilir; ki yapmışlığı da var. Merkez Bankası başkanları ise en rahat eleştiri yaptıkları makamlar. Hatta bir Merkez Bankası başkanını da koltuğundan etmişlikleri var. Geriye bir tek Cumhurbaşkanı Erdoğan kalıyor. Yani dememiz o ki; Yeni Şafak eğer isim vermemeye devam ederse bizler açıkça Tayyip Bey’i hedef aldıklarını düşünmeye başlayacağız” ifadelerini kullandı.

“ASLINDA YENİ ŞAFAK’IN YAPTIĞI DOĞRU, AKİT GAZETESİ’NİN YAPTIKLARI YANLIŞ”

Ayrıca Adil, yandaşlar içerisinde doğruyu ve yanlışı ayıkladı. Adil, “Aslında Yeni Şafak’ın yaptığı doğru, Akit Gazetesi’nin yaptıkları yanlış” şeklinde ifade etti.