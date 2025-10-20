Big Mac Endeksi, 1986 yılından bu yana The Economist tarafından iki para birimi arasındaki satın alma gücü paritesini (PPP) ölçmenin gayri resmi bir yolu olarak yayınlanan ve piyasa döviz kurlarının malların farklı ülkelerde aynı maliyete sahip olmasına ne ölçüde yol açtığını test eden bir fiyat endeksidir.

Endeks, McDonald's restoranlarında satılan en temel ve tercih edilen hamburger olan "Big Mac'i" satın almak için dünya çapındaki göreli fiyatı karşılaştırmasıdır.

Big Mac Endeksi'nin 52 ülkeyi kapsayan listesinde Türkiye, 48. sırada yer aldı. Türkiye'de Big Mac'in fiyatı 5.72 dolar (240 TL) olarak belirlendi. Bu fiyat, Türkiye’yi en pahalı Big Mac yiyen ilk 5 ülke arasına yaklaştırdı. Öte yandan verilere göre en ucuz Bic Mac Tayland’da en pahalısı ise İsviçre’de satılıyor.

İşte en ucuzdan en pahalıya 52 ülkedeki Big Mac fiyatları ve sıralaması şöyle:

Tayvan: 2,38 dolar (98,55 TL)

Endonezya: 2,54 dolar (105,30 TL)

Hindistan: 2,62 dolar (108,55 TL)

Mısır: 2,69 dolar (111,50 TL)

Güney Afrika: 2,78 dolar (115,25 TL)

Ukrayna: 2,86 dolar (118,55 TL)

Filipinler: 2,89 dolar (119,75 TL)

Malezya: 3,00 dolar (124,35 TL)

Vietnam: 3,03 dolar (125,55 TL)

Hong Kong: 3,08 dolar (127,65 TL)

Japonya: 3,11 dolar (128,85 TL)

Romanya: 3,43 dolar (142,15 TL)

Moldova: 3,52 dolar (145,85 TL)

Çin: 3,52 dolar (145,85 TL)

Ürdün: 3,53 dolar (146,25 TL)

Macaristan: 3,65 dolar (151,25 TL)

Azerbaycan: 3,67 dolar (152,15 TL)

Pakistan: 3,77 dolar (156,10 TL)

Güney Kore: 3,84 dolar (159,15 TL)

Umman: 3,97 dolar (164,50 TL)

Tayland: 4,01 dolar (166,15 TL)

Guatemala: 4,01 dolar (166,15 TL)

Brezilya: 4,03 dolar (167,05 TL)

Katar: 4,12 dolar (170,75 TL)

Honduras: 4,12 dolar (170,75 TL)

Venezuela: 4,45 dolar (184,35 TL)

Nikaragua: 4,48 dolar (185,55 TL)

Bahreyn: 4,51 dolar (186,95 TL)

Peru: 4,53 dolar (187,85 TL)

Kuveyt: 4,54 dolar (188,25 TL)

Şili: 4,55 dolar (188,65 TL)

Meksika: 4,60 dolar (190,50 TL)

İsrail: 4,71 dolar (195,00 TL)

Yeni Zelanda: 4,77 dolar (197,70 TL)

Avustralya: 4,87 dolar (201,85 TL)

Birleşik Arap Emirlikleri: 4,90 dolar (203,20 TL)

Suudi Arabistan: 5,07 dolar (210,20 TL)

Singapur: 5,17 dolar (214,35 TL)

Kolombiya: 5,17 dolar (214,35 TL)

Polonya: 5,21 dolar (215,85 TL)

Lübnan: 5,36 dolar (222,25 TL)

Kanada: 5,43 dolar (24,90 TL)

Danimarka: 5,49 dolar (227,65 TL)

İsveç: 5,67 dolar (235,10 TL)

Birleşik Krallık: 5,73 dolar (237,50 TL)

ABD: 5,79 dolar (239,85 TL)

TÜRKİYE: 5,72 dolar (240 TL)

Kosta Rika: 5,90 dolar (244,60 TL)

Norveç: 6,67 dolar (276,25 TL)

Uruguay: 6,91 dolar (286,55 TL)

Arjantin: 6,95 dolar (288,15 TL)

İsviçre: 7,99 dolar (331,10 TL)

TÜRKİYE’DEKİ GIDA ENFLASYONUN GELDİĞİ DURUMUM YENİDEN GÖZLER ÖNÜNDE

Endeksten çıkan sonuca göre Türkiye’de Big Mac fiyatları, kişi başına düşen milli gelirde yaklaşık 4,5 kat önde olan ABD’den yüksek durumda bu durum Türkiye’de satın alma gücünün düşüşü bir kez daha gözler önüne serildi.

OECD verilerine göre 2024’te ABD’de kişi başına düşen milli gelir 66 bin 683 dolarken Türkiye’de ise bu rakam 15 bin 148 dolar seviyesinde yer alıyor.

Öte yandan Bic Mac endeksi, Türkiye’nin gıda enflasyonunda gediği noktayı da yeniden gündeme getirdi. OECD verilerine göre Türkiye gıda enflasyonunda lider durumda