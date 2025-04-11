Milli güreşçi aktif sporculuk hayatını noktaladı

Slovakya'nın başkenti Bratislava'da düzenlenen 2025 Büyük Kadınlar Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli güreşçi Yasemin Adar Yiğit, kariyerine nokta koydu.

Final müsabakasında Ukraynalı rakibi, dünya üçüncüsü Anastasiya Alpyeyeva’ya 6-0 mağlup olan Adar Yiğit, maçın ardından minderde ayakkabılarını çıkararak güreşi bıraktığını duyurdu.

Türk güreşinin son yıllardaki en başarılı isimlerinden biri olan Yasemin Adar Yiğit, Avrupa şampiyonalarında 2016, 2017, 2018, 2019, 2022, 2023 ve 2024 yıllarında altın madalya kazanarak adını tarihe yazdırmıştı.

2021 Tokyo Olimpiyatları'nda bronz madalya alan milli sporcu, 2017 ve 2022 yıllarında da dünya şampiyonu olmayı başarmıştı.

Türk güreşi son iki yılda üç ağır sıklet sporcusunu kaybetti. Taha Akgül, Rıza Kayaalp daha önce güreşi bıraktıklarını açıklamışlardı. Avrupa Şampiyonası'nda 8’inci şampiyonluğu kaybeden Yasemin Adar Yiğit’te sporu bıraktığını açıklamış oldu.