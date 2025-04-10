Milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu, Avrupa üçüncüsü oldu

Kaynak: AA
Milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu, Avrupa üçüncüsü oldu

Milli güreşçimiz Buse Tosun Çavuşoğlu, 2025 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı. Tecrübeli sporcu, Ukraynalı rakibini 9-6 yenerek kürsüye çıkmayı başardı.

Slovakya'nın başkenti Bratislava'da düzenlenen 2025 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcumuz Buse Tosun Çavuşoğlu, kadınlar 68 kiloda bronz madalyanın sahibi oldu.

ZORLU MAÇLARDAN BAŞARIYLA ÇIKTI
Dün çeyrek finalde elenen Buse, önce repesaj maçında Arnavut Albina Drazhi'yi 10-0 teknik üstünlükle yenerek bronz madalya mücadelesine hak kazandı. Akşam seansında Ukraynalı Manola Skobelska ile karşılaşan milli güreşçimiz, rakibini 9-6 mağlup ederek kürsüye çıkmayı başardı.

BUSE'NİN BAŞARI DOLU KARİYERİ
Dünya Güreş Birliği tarafından 2024 yılında kadınlarda "yılın en iyi güreşçisi" seçilen Buse Tosun Çavuşoğlu, geçtiğimiz yıl Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanmıştı. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya elde eden milli sporcu, 2023 yılında ise dünya şampiyonluğuna ulaşmıştı.

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