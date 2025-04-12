Milli güreşçi Kamaloğlu gümüş madalya kazandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Milli güreşçi Kamaloğlu gümüş madalya kazandı

Slovakya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 57 kg'da Türkiye’yi temsil eden milli sporcu Elvira Kamaloğlu gümüş madalya kazandı.

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 57 kiloda mücadele eden Elvira Kamaloğlu, finalde Olgaç Khoroshavtseva'ya mağlup olarak şampiyonayı gümüş madalya ile tamamladı.
Slovakya'da devam eden 2025 Avrupa Güreş Şampiyonası'nın beşinci gününde milli sporculardan Elvira Süleyman Kamaloğlu gümüş, Zeynep Yetgil ise bronz madalya elde etti.
Başkent Bratislava'daki organizasyonda kadınlar 57 kiloda mücadele eden Elvira, finalde bağımsız sporcu Olga Khoroshavtseva ile karşılaştı. Rus rakibine 6-4 yenilen Elvira, ikincillik kürsüsünde yer aldı.

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