Milli güreşçi Rıza Kayaalp'e 4 yıl men cezası

Kaynak: DHA
Milli güreşçi Rıza Kayaalp'e 4 yıl men cezası

Dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Rıza Kayaalp'e ağrılarını dindirmek için kamp hazırlığında kullandığı madde nedeniyle dört yıl men cezası verildi.

Uluslararası Test Ajansı (ITA), 28 Mayıs 2024’te alınan numunesinde “Trimetazidine” adlı yasaklı maddenin tespit edilmesi üzerine Kayaalp’e 4 yıl men cezası verildiğini açıkladı. CAS ADD, güreşçi Rıza Kayaalp’in yasaklı madde kullanımından dolayı ADRV işlemiş olduğunu doğruladı ve kendisine dört yıl men cezası verdi.

"HİÇBİR MADALYAMDA HAKSIZLIK YOK"

DHA’ya konuşan Rıza Kayaalp hukuk mücadelesini sürdüreceklerini söyledi: “Ben aslında güreşi bırakmış bir sporcuyum, birileri uğraşıyor. Maçtan önce de değil. Kampta hazırlanırken sakatlıktan dolayı ağrılarımı dindirmek için kullandığım bir ilaç. Tedavi sürecinde bana yazılan reçeteyi spor hekimime yazılı ve sözlü şekilde danışarak spor kariyerimin verdiği profesyonel bilinçle tedavi sürecine başladım. Bunun sonucunda Dünya Güreş Birliği yetkilileri tarafından spor müsabakalarına katılmam tedbiren geçici olarak askıya alındı. Temiz spor kariyerimin maruz kaldığı bu mağduriyet için hukuk mücadelemize başlamış bulunmaktayız. Hiçbir madalyamda haksız bir başarı yok. Ama sona geldiğim spor kariyerimde neden benimle uğraşıyorlar anlamadım.”

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