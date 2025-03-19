Milli Güreşçi tek hedefi olarak olimpiyatları görüyor

Düzenleme: Kaynak: DHA
Milli Güreşçi tek hedefi olarak olimpiyatları görüyor

Milli güreşçi Yakup Gör kariyerinde aldığı madalyalar sonrası tek hedefini açıkladı. Gör, olimpiyatlara katılmayı en büyük hedefi olarak belirledi.

Milli güreşçi Yakup Gör’ün kariyerinde Dünya şampiyonalarında 1 gümüş ve 1 bronz, dünya kupasında 1 altın, Avrupa şampiyonalarında 1 gümüş, 1 bronz, Avrupa oyunlarında 1 bronz, Yaşar Doğu uluslararası turnuvalarında 4 altın madalyası bulunuyor.

Tek hedefini açıklayan Gör, "2026 yılında yapılacak olan Türkiye şampiyonasında yeniden kürsünün en üst basamağına çıkarak, milli takıma girmek istiyorum. Türk güreşinde 2028 Olimpiyatları'na katılıp ve sonrasında güreş hayatımı noktalamayı hedefliyorum" dedi.

Milli sporcu Yakup Gör, "Bu güne kadar çok çalışarak hedeflerimize ulaşmak için mücadeleme ettim. İnşallah yeniden milli takıma girerek, 2028 olimpiyatlarında ülkemi temsil etmek istiyorum. Ayrıca Basında çıkan haberlerde cezalı olmadığı ortaya çıkan Gör, cezalı olmadığım ve spor hayatıma devam ettiğimin bilinmesini istiyorum’’ diye konuştu.

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