Milli güreşçilerden çifte madalya

Kaynak: AA
Milli güreşçilerden çifte madalya

Dünya 20 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda Ahmet Yağan ve Hakan Büyükçıngıl, bronz madalya elde etti.

Dünya 20 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nın son gününde yarışan milli sporcular, serbest stilde 2 bronz madalya kazandı.

İspanya'nın Pontevedra kentinde düzenlenen organizasyon, serbest stil 61, 74, 86, 92 ve 125 kilo sıkletlerindeki madalya müsabakalarıyla sona erdi.

Ahmet Yağan, 61 kilo üçüncülük mücadelesinde Japon Ryogo Asano'yu 3-2 mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu.

Hakan Büyükçıngıl da 125 kilo bronz madalya maçında Hint Singh Jaspooran'ı 3-2 yenerek kürsüye çıktı.

20 Yaş Altı Serbest Stil Milli Takımı, şampiyonayı 2 bronz madalyayla tamamladı.

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