Milli güvenlik alarm veriyor! Planlama yapılmazsa, Türklerin fena sinirlenmesine çok az kaldı

YouTube kanalında konuyu ele alan Ardan Zentürk, “Yani kimse gelmesin diyemezsiniz” diyerek ülkelerin uluslararası hukuka göre de böyle bir sorumluluk taşıdığını hatırlatıp şöyle konuştu:

PAKİSTAN BİRLEŞMİŞ MİLLETLER’İ GÖREVE ÇAĞIRMIŞTI

Ama bir ülkeye intikal eden dış nüfus, o ülkenin gerçek demografisini, gerçek nüfus yapısını bozacak duruma gelince o zaman Birleşmiş Milletlerle birlikte bir plan geliştirmeniz lazım. Gayet iyi hatırlıyorum 1979 yılında Sovyetler Birliği Afganistan'ı işgal ettiği zaman milyonlarca Afgan vatandaşı ülkeyi terk etmek zorunda kaldı. Pakistan'a geçtiler. Pakistan onları aldı, Peşavere yerleştirdi. Sonra dünyaya döndü; "Bir dakika ya. Ben bunları kendi toplumumun içine sokmam. Burada bir kamp tesis edeceğiz ve bu kampı ben bir tek başıma yapmayacağım” dedi. Ve hakikaten milyonlarca Afganlı Peşaver'de Birleşmiş Milletler Koordinasyonunda misafir edildiler. Yani yurt dışından, kendi kültürünüzden olmayan bir nüfusu ithal etmeniz günü geldiğinde büyük bir sorun olarak karşınıza çıkar.

SIĞINMACININ İSTANBUL’UN GÖBEĞİNDE NE İŞİ VAR?

Türkiye’ye geçen ve artan sığınmacı nüfusu kamplarda tutmayıp İstanbul'a Beyoğlu'nun merkezine yolladığı an itibariyle ben de karşı çıkmaya başladım. Çünkü AFAD'ın kampları Birleşmiş Milletlerle beraber iyi koordine edilseydi, bugün İnsani Yardım Vakfının yaptığı gibi briket evler üzerinden Suriye'nin İdlip bölgesinde o insanlar kendi topraklarında yerleşik hale getirilebilseydi Türkiye bu kadar ağır bir sorumluluk taşımamış olacaktı. Yani, işin sınırlarını ve kırmızı çizgilerini aşmamak gerekiyor. Onu aştığınız an itibariyle ithal ettiğiniz nüfus sizin milli bekanız ve güvenliğiniz için ciddi bir sorun haline geliyor. Nitekim 12 günlük son savaşta İranlılar dehşetle bir şey fark ettiler. Kendi ülkelerine, Tahran'ın yanı başına, içine, her yere Mossad yerleşmiş. Şimdi bir nüfusu ithal etmenin bir ülkeye mesela biz Suriyeli, Pakistanlı, Afganlı, şu bu geldi habire geldiler. Böyle bir nüfusu ithal etmenin çok büyük riskleri var.

SIĞINMACI NÜFUS İTHALİNİN ÇOK RİSKİ

Çünkü bu insanlar parasız, pulsuz. Kendilerine belirli bir maddi imkan sağlayan herkesle anlaşmaya hazır bir vaziyette sizin ülkenize geliyorlar. Cebinde 5 kuruş para yok. Mossad geliyor diyor ki; Bak sana ben ayda helalinden bir 500 dolar vereyim… 500 dolar tabii o mülteci için çok büyük bir para. Sen diyor burada benim adamım olarak dur bakalım… Yani öyle büyük bir risk ki bu… 5. kol faaliyeti diye adlandırdığımız ülkeyi içeriden çökertecek ana unsurlardan biri. Nitekim 12 günlük savaşın ilk gününde müthiş bir darbe yedi İran. Nereden yedi? Saldırılardan değil. Kendi içindeki unsurlardan. Baktı ki Mossad ülkeye ithal ettiği nüfus üzerinden gelmiş. 1 Haziran'la 5 Temmuz tarihleri arasında memorandum yayınladı. Dedi ki; belgesiz bütün Afganlar gidiyor. 1 Haziran 5 Temmuz tarihleri arasında Uluslararası Göç örgütüne göre 449 bin 218 Afgan İran'ı terk etmek zorunda kaldı. Yani 500.000 diyelim buna biz. Yarım milyon. Yarım milyon Afgan Taliban'ın yönettiği Afganistan'a geri dönmek zorunda kaldı. Toplam sayının 906 bin 326 olduğu söyleniyor. Demek ki bir 500 bin kişi daha gidecek. İran savaşta yaşamış olduğu o korkunç iç darbe sonrasında bunu kararlaştırarak yürüttü. ++++ Gerçekten Türkiye de büyük bir problemle karşı karşıya. Türkiye'nin bünyesindeki yabancı nüfus master bir planla, büyük bir planla yeniden toparlanıp nerelere nasıl gidecekler, nasıl yapılandırılacaklar bunun kararının alınması lazım. Bu karar alınmazsa Türkiye'nin nüfus yapısı değişiyor. Nüfus yapısı değişen Türkler fena halde sinirlenebilirler.