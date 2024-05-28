Milli Güvenlik Kurulu bugün Beştepe'de toplanacak!

Düzenleme: Kaynak: AA
Milli Güvenlik Kurulu bugün Beştepe'de toplanacak!

Milli Güvenlik Kurulu, iki ay süren aranın sonrasında Beştepe'de bir araya geliyor.

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bu yıl üçüncü kez toplanacak. Beştepe'de gerçekleştirilecek kritik toplantıda terörle mücadele, Filistin'deki gelişmeler ve bölgesel güvenlik konuları ele alınacak.

TERÖRLE MÜCADELEDE GÜVENLİK ÇEMBERİ KAPANIYOR

Toplantının ilk gündem maddesi terörle mücadele olacak. Hedef, Irak sınırlarındaki güvenlik çemberini bu yaz itibarıyla tamamlamak. Irak kuzeyindeki terör unsurlarının yok edilmesi için devam eden operasyonlar değerlendirilecek. PKK/YPG'nin Suriye'de işgal ettiği bölgelerde yasa dışı seçim planlarına karşı alınacak tedbirler görüşülecek. FETÖ ve DEAŞ gibi diğer terör örgütleriyle mücadeledeki son durum ele alınacak.

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İSRAİL VE DİPLOMATİK ÇABALAR

İsrail'in Filistin topraklarında gerçekleştirdiği katliamlar masaya yatırılacak. Saldırıların durdurulması, insani yardımların ulaştırılması ve gerilimin önlenmesi için diplomatik adımlar değerlendirilecek. Filistin'i tanıyan ülke sayısının artırılması için atılabilecek adımlar ele alınacak. Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail aleyhine açılan soykırım davası görüşülecek.

BÖLGESEL VE ULUSLARARASI GÜVENLİK

Rusya-Ukrayna Savaşı, Azerbaycan-Ermenistan barış süreci, İran'daki gelişmeler ve Yunanistan ile ilişkiler gibi bölgesel ve uluslararası konular da masada olacak.

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