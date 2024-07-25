Milli Güvenlik Kurulu toplantısı başladı

MGK toplantısı başladı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 15.50'de başlayan toplantının ana gündem maddesi terörle mücadele olacak.

Türkiye'nin öncelikli hedefi, yaz bitmeden Irak sınırlarındaki güvenlik önlemlerini tamamlamak. Toplantıda, Irak'ın kuzeyindeki PKK hedeflerine yönelik karadan ve havadan sürdürülen operasyonların detayları ele alınacak. Ayrıca, sahadan gelen askeri ve istihbari bilgiler ışığında operasyon bölgesindeki stratejik adımlar değerlendirilecek. FETÖ ve DEAŞ gibi diğer terör örgütleriyle mücadeledeki son durum da kurula sunulacak.

SURİYE SORUNU

Toplantıda, Suriye ile ilişkilerin normalleştirilmesi için atılacak adımlar da gündemde olacak. Türkiye'nin hedefi, Suriye'de kalıcı barış ve istikrar sağlamak ve Şam yönetimi ile diplomatik ilişkileri yeniden tesis etmek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda yürütülen normalleşme süreci ve bu konuda izlenecek yol haritası ele alınacak.

İSRAİL-FİLİSTİN KONUSU

Bir diğer önemli konu ise, İsrail'in Filistin topraklarındaki eylemleri olacak. Gazze'de ateşkesin sağlanması, insani yardımların kesintisiz ulaştırılması ve İsrail'in gerilimi bölgeye yayma çabalarının engellenmesi için yürütülen diplomatik çabalar değerlendirilecek. Ayrıca, Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail aleyhine açılan soykırım davasının süreci hakkında bilgi alışverişinde bulunulacak.

DİĞER KONULAR

Toplantıda, bölgesel ve uluslararası güvenlik konuları da ele alınacak. Rusya-Ukrayna Savaşı, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış süreci, Kıbrıs'taki gelişmeler ve Yunanistan ile ilişkiler gibi diğer önemli meseleler de masaya yatırılacak.