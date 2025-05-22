Milli Güvenlik Kurulu toplantısı başladı: Masada kritik başlıklar (22 Mayıs 2025)

MGK, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde toplandı. Toplantı saat 16.07’de başladı. Toplantı sonrası yazılı açıklama yapılması öngörülüyor.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE ADIMLARINDA SON DURUM MASADA

PKK’nın silah bırakma ve fesih kararını açıklamasının ardından gerçekleşen ilk MGK toplantısında, terörsüz Türkiye’deki son gelişmeler ele alınacak. Terör örgütünün silah bırakma süreçleri değerlendirilecek. Silah bırakma adımlarının izleneceği mekanizmanın detayları masada olacak. Silah bırakma sonrası alınacak diğer önlemlerin de tartışılması bekleniyor.

UKRAYNA-RUSYA SAVAŞI NASIL BİTECEK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna ve Rusya liderleriyle telefon görüşmeleri yapmış, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski’yi Beştepe’de konuk etmişti. Savaşın durdurulması için alınabilecek yeni adımlar MGK’da görüşülecek. Ayrıca, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırısının durdurulması ve Gazze’ye insani yardım ulaştırılması gibi konuların da gündeme gelmesi bekleniyor.

SURİYE’DEKİ DEAŞ KAMPLARI YÖNETİME DEVREDİLECEK Mİ?

Suriye ile ilişkiler de MGK’nın gündeminde. Bölgede istikrar ve güven ortamının sağlanması ile terör örgütlerinin ortadan kaldırılması için yeni yönetime verilecek destekler değerlendirilecek. Suriye’nin kuzeydoğusundaki DEAŞ kamplarının Suriye yönetimine devri için alınabilecek önlemler masada olacak.

F-16 VE EUROFIGHTER ALIM SÜRECİ

Ege ve Doğu Akdeniz’de Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin hak ve çıkarlarının korunması, Avrupa’nın yeni güvenlik yapısında Türkiye’nin rolü ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yetkinliklerinin güçlendirilmesi için sürdürülen F-16 ve Eurofighter savaş uçağı alım süreçleri de toplantıda ele alınacak.