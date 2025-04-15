Milli halterci Kaan Kahriman altın madalya kazandı

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Milli halterci Kaan Kahriman altın madalya kazandı

Milli halterci Kaan Kahriman, Avrupa Halter Şampiyonası erkekler 67 kilo koparmada 146 kilogram kaldırarak altın madalya kazandı.

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