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Milli halterci Kaan Kahriman altın madalya kazandı
Milli halterci Kaan Kahriman altın madalya kazandı
15 Nisan 2025 / 17:25
Düzenleme:
15 Nisan 2025 / 17:28
Kaynak: Haber Merkezi
Milli halterci Kaan Kahriman, Avrupa Halter Şampiyonası erkekler 67 kilo koparmada 146 kilogram kaldırarak altın madalya kazandı.
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