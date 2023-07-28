Milli halterci Kaan Kahriman Avrupa şampiyonu oldu

Kaan Kahriman, genç erkekler 67 kiloda 3 altın madalya kazanarak, Avrupa şampiyonu oldu.

KAYNAK: AA
Milli halterci Kaan Kahriman Avrupa şampiyonu oldu

Milli sporcu Kaan Kahriman, Romanya'da organize edilen Gençler ve 23 Yaş Altı Halter Şampiyonası'nın üçüncü gününde genç erkekler 67 kiloda 3 altın madalya kazanarak, Avrupa şampiyonu oldu.

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Bükreş'te düzenlenen şampiyonada Türkiye'yi temsil eden Kaan Kahriman, koparmada 137, silkmede 156 ve toplamda da 293 kiloluk derecelerle 3 altın madalya elde etti.

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, Avrupa şampiyonu olan sporcu, kulübü ve antrenörleri ile ailesini kutladı.

(AA)

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