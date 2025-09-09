Milli Hüsran

Yazıma Filenin Sultanlarını tebrik ederek başlamak istiyorum. A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Tayland’da düzenlenen FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası’nda tarih yazdı. Turnuvada finale kadar yükselen Filenin Sultanları, Bangkok’ta oynanan final mücadelesinde İtalya’ya 3-2 mağlup olarak Dünya ikincisi oldu. Şampiyonada gösterdiği mücadeleyle tüm dünyanın takdirini kazanan Filenin Sultanları gümüş madalya kazanarak ülkemize tarihindeki ilk Dünya Şampiyonası madalyasını getirdi. Filenin Sultanları yine göğsümüzü kabarttı. Hepimizi gururlandırdı. Katıldığı uluslararası bütün turnuvalarda ay-yıldızlı formayı hakkıyla taşıyıp bizleri mutlu eden Filenin Sultanlarına sonsuz teşekkürler ediyorum. Başarılarınız daim olsun.

Evet pazar akşamı Konya’da bütün Türkiye adeta şok oldu. 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E grubu 2’inci maçında A Milli Futbol Takımız, son Avrupa şampiyonu İspanya ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı konuk ekip İspanya 6-0’lık ezici bir üstünlük ile kazandı.

İspanya şu anda dünyanın en iyi pas oyununu oynayan ve en formda Milli Takımı. Pas oyununu gözleri kapalı adeta koklayarak oynuyorlar. Milli Takımımız karşılaşmaya önde baskı yaparak başladı ama karşılarında dünyanın en iyi pas yapan Milli Takımı olduğunu unutmuşlar. Yaptığımız önde baskıyı çok rahat bir şekilde kırdılar. O kadar soğukkanlı pas yapıyorlar ki izlerken benim başım döndü. Önde baskı yapıp başarılı olamazsan İspanyollar 22. dakikada skoru 2-0 yaparlar. Kaçırdıkları pozisyonlar olmasa belki 5-0’lık skor ortaya çıkabilirdi. İspanya maçında A Milli Takımız korner kazanmasın diye dua etmeye başladık. Her kazandığımız korner sonrasında kalemizde tehlikeli pozisyonlar ya da gol gördük. Değerli Montella hocamız oyuncularımıza korner esnasında nasıl pozisyon alacaklarını, sahipsiz toplara ilk müdahaleyi kimin yapacağını anlatmamış olmalı. Korner yarı gol demek, biz rakip kalede gol ararken kendi kalemizde gol ve goller gördük. Bu işte terslik var. İspanyol oyuncular, korner dönüşlerinde o kadar hızlı atağa çıkıyorlar ki bizim oyuncuların geriye dönmek için attıkları deparlar yetersiz kaldı. Karşılaşmanın başında yediğimiz golle birlikte mağlubiyeti kabullendik. Sahada hiçbir varlık gösteremedik. Mücadele etmedik. İki pas yapamadık desem başım ağrımaz. Bu takım için altın jenerasyon demiştim ama yanılmışım. Tamam İspanya seviyesinde değiliz ama bu kadar kötü oynanmaz. Hepimizi Milli hüsrana uğrattılar. 6-0’lık mağlubiyetten çok büyük dersler almamız gerekir.