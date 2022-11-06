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Hilal Öztürk bronz madalya kazandı

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Uluslararası Büyükler Grand Slam Turnuvası'nın son gününde Sebile Akbulut'u yenen Hilal Öztürk bronz madalya kazandı.

Haber Giriş: 6 Kasım 2022 Pazar - 21:00
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Milli judocu Hilal Öztürk'ten Bakü'de bronz madalya

Hilal Öztürk bronz madalya kazandı
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Haydar Aliyev Spor ve Fuar Kompleksi'nde gerçekleştirilen organizasyonun üçüncü gününde kadınlar +78 kiloda Hilal Öztürk, ilk turda Suudi Arabistan'dan Tahani Alqahtani'yi wazari ile yenerek, çeyrek finalde Hırvatistan'dan Tina Radic'in rakibi oldu. Bu turda Radic'i ipponla yenen Hilal, yarı finale yükseldi.

Yarı finalde Portekiz'den Rochele Nunes'e kaybeden Hilal, bronz madalya maçında bir başka ay-yıldızlı judocu Sebile Akbulut ile rakip oldu.

Kadın milli judoculardan +78 kiloda Sebile Akbulut ise ilk turda Trinidad ve Tobago'dan Gabrıella Wood'u ipponla yenerek üst tura çıktı. Çeyrek final müsabakasında Sebile, Kazak rakibi Kamila Berlikash'a uzatmada altın skor ile yenildi. Sebile, repesaj müsabakasında Gürcistan'dan Sophio Somkhishvili'yi ipponla yenerek bronz madalya maçında Hilal Öztürk ile eşleşti.

İki Türk judocunun karşılaşmasında ise Sebile Akbulut'u yenen Hilal Öztürk, bronz madalyanın sahibi oldu.

Erkekler 100 kiloda tatamiye çıkan Mert Şişmanlar ilk turda Hırvatistan'dan Marko Kumric'i ipponla yenerek ikinci tura çıktı. Bu turda Mert, Azerbaycan'dan Zelym Kotsoiev'e üstünlük kurduğu halde hakem kararıyla yenik ilan edildi.

Milli judoculardan +100 kiloda Münir Ertuğ ise ilk turda Hollandalı rakibi Jelle Snippe'ye ipponla yenilerek elendi.

Ay-yıldızlı sporculardan 90 kiloda Ömer Aydın ise ilk turda Özbek rakibi Jakhongır Mamatrakhimov'a wazari ile yenilerek turnuvaya veda etti.

Büyüklerde ilk madalyasını kazanan milli judocu Hilal Öztürk duygularını paylaştı
Hilal Öztürk, büyükler kategorisinde kazandığı ilk madalyayla duygularını AA muhabirine anlattı.

Haydar Aliyev Spor ve Fuar Kompleksi'nde gerçekleştirilen organizasyonda kadınlar +78 kiloda bronz madalya kazanan Hilal Öztürk'e ödülünü Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz takdim etti.

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