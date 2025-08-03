Milli Kimlik, Milli Birlik

Kanımızla, canımızla kurduğumuz Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin sarsılmaz temeli olan “Türk” kimliğimiz bugün ihanet projesi olan Amerika ve İsrail’in, Büyük Orta Doğu Projesi” kapsamında kurban edilmek isteniyor.

AKP, MHP ve DEM Partisi arasındaki, “gizli uzlaşma” sadece siyaset mühendisliği açısından değil, doğrudan Türk milletinin kimliğini, “yeni anayasa ve terörsüz Türkiye” aldatması ile dejenere ve yok etme ihanetidir.

Milliyetçiliği dilinden düşürmeyen Devlet Bahçeli, bu sürecin seyircisi değil; bizzat parçası, hatta Abdullah Öcalan’ın taleplerinin yılmaz destekçisi konumuna gelmiştir.

“Milliyetçiliği ayaklarımızın altına alırız” diye Recep Tayyip Erdoğan Türk kimliğini, “Türk, Kürt, Arap” kimliği ile şeklinde açık seçik söylemekten kaçınmamıştır.

15 Temmuz’dan sonra “PKK açılımı asla olmaz” diyen Erdoğan bugün PKK’nın siyasi uzantısı DEM ile “Bahçeli’nin “Önder” dediği Öcalan ile kapalı kapılar arkasında gizli anlaşmalar yapıyor.

Ve en önemlisi hedeflerini Cumhurbaşkanlığı Yüksek Danışma Kurulu üyesi eski başbakan Binali Yıldırım’ın, “Türkiye’nin Sivil Anayasa Yolculuğu Projesi” panelinde ifşa ediyor:

“Anayasa değişecek, kimlik tanımı da değişebilir…”

İşte bu noktada İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ’ın tavrı tarihi önem taşıyor.

Dervişoğlu diyor ki:

“Bölücü anlayışlarla anayasa yapılamaz. Türk milleti ifadesini silmek isteyenlerle anayasa tartışmayız.”

Ümit Özdağ da çok net konuşuyor:

“AKP, DEM ve MHP ittifakıyla yürütülen bu açılım süreci; Türk-Kürt-Arap kimlikleri arasında yapay ayrım yaratma projesidir.”

Dervişoğlu liderliğindeki İYİ Parti, Meclis’te kurulacak Anayasa Komisyonu’na üye vermeyeceğini açıklayarak tarihi bir direniş gösterdi.

Sorun, sadece yeni anayasa tartışması değil, Türkiye Cumhuriyeti’nin temel taşı olan “Türk milleti” kavramına sahip çıkma meselesidir.

Unutmayalım…

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 1930’da şöyle demiştir:

“Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Türkiye halkına Türk milleti denir.”

Anayasamızın 66. maddesi de Atatürk’ün bu tanımını esas alır:

“Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türk’tür.”

Türklük bir ırk değil, siyasi bir aidiyettir.

Cumhuriyetimizin çatısı altında yaşayan 86 milyon yurttaşımızın ortak kimliğidir.

Şimdi soruyorum:

AKP, MHP ve DEM Partisi'nin ittifak halinde anayasa değişikliği yapması kimin yararınadır?

Söyleyeyim;

Büyük Orta Doğu Projesini gerçekleştirmek ve Türkiye’yi bölmek isteyen Amerika’nın ve İsrail’in,

Öcalan ile PKK’nın

Hüda Par ve DEM’deki bölücülerin,

Etnik federasyon hayali kuranların hayalidir yeni anayasa.

İlk adımı Öcalan’ın talimatı ile Meclis’te oluşturulan CHP’nin de katılacağı komisyondur.

Biz Büyük Türk Milletiyiz.

Emperyalist Amerika ile uşağı İsrail’in BOP Projesinin parçası asla olmayacağız.

Yedi düvelin işgal ettiği vatanımızı; Mustafa Kemal Paşa’nın 19 Mayıs 1919’da attığı ilk adımla başlayıp, 9 Eylül 1922’de İzmir’in işgalden kurtardığımız gibi Türk milletini bu “böl yönet” zihniyetinden kurtaracağız.

AKP, DEM, MHP, PKK ve Hüda Par’dan ilk seçimde hesap soracağız.

Cumhuriyetimizin yetiştirdiği bir gazeteci olarak, bir vatandaş olarak uyarıyorum:

Milli kimliği silmeye kalkan, milli birliği parçalar.

Bu ülkenin tapusu ne AKP’nindir ne DEM’in ne PKK’nın ne de MHP’nindir.

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin tapusu tek bir gücündür o da;

Büyük Türk Milletidir.

Bu duygu ve düşüncelerle İYİ Parti ve Zafer Partisinin bugün yapılacak Bursa mitingine Türk milletini ben de davet ediyorum.

Kahrolsun Büyük Ortadoğu Projesi,

Kahrolsun Amerika. Kahrolsun İsrail.

Yaşasın laik, demokratik, Türkiye Cumhuriyeti Devleti.