Milli Kütüphane'de 99 Nefer Bir Şanlı Bayrak sergisi

Milli Kütüphane'deki açılışta konuşan Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Ali Odabaş, sergide 7 ünlü ressamın 17 eserinin sergileneceğini belirtti.

Odabaş, sergide Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçıları ressam Elçin Şahal Oskay ve heykeltıraş Özkan Kaplan ile 99 Milli Kütüphane kullanıcısı ve genel müdürlük personelinin dokunuşuyla hazırlanan bayrak temalı rölyef ve resim çalışmasının yer aldığını söyledi.

Odabaş, ayrıca Milli Kütüphane koleksiyonundaki Selahattin Ömer, Oya Kınıklı, Feyhaman Duran, İbrahim Çallı, Avni Lifij, Sabri Akça ve Ülkü Uludoğan'a ait 17 orijinal tablonun sergileneceğini söyledi.

99 Nefer Bir Şanlı Bayrak sergisi 30 Ekim'e kadar ziyaretçilere açık olacak.