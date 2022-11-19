EURO 2024 elemeleri hazırlık maçları Türkiye- İskoçya arasında oynanmasının ardından Türkiye-Çekya karşılaşmanın yayın saati ve kanalı merak konusu oldu. İskoçya maçının ardından Türkiye- Çekya maçıyla Milli Takım hazırlık maçı serüvenini tamamlamış olacak. Peki, Milli maç kaçta? Türkiye Çekya maçı ne zaman saat kaçta? 2022 Türkiye Çekya hazırlık maçı hangi kanalda?

A Milli Takımı, 2024 EURO Avrupa Şampiyonası Elemeleri hazırlık maçında Diyarbakır Stadyumu'nda İskoçya ile karşı karşıya geldi. A Milli Takımı Türkiye, EURO 2024 hazırlık maçında İskoçya'yı 2-1 mağlup etti.

Milli Takım için İskoçya ve Çekya maçları Mart 2023'de başlayacak olan EURO 2024 Elemeleri grup maçları için kadronun da şekillenmesinde önemli bir gösterge olacak.

TÜRKİYE ÇEKYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye Milli Takım ve Çekya hazırlık maçı 19 Kasım Cumartesi günü yani bu akşam saat 20.00'da Diyarbakır Stadyumu'nda oynanacak.

Türkiye-Çekya hazırlık maçı, TRT Spor’da futbolseverlerle buluşuyor.