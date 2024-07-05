Milli maç şifresiz kanalda. Almanlar pes etti

EURO 2024'te A Milli Takım, çeyrek finalde Hollanda ile karşı karşıya gelecek.

Yarı final bileti için çıkacağımız maç, yarın TSİ 22.00'de başlayacak.

SON 16 MAÇI ŞİFRELİ VERİLMİŞTİ

Alman yayıncı kuruluşu Magenta TV, son 16 turunda oynanan Avusturya-Türkiye maçını şifreli vermiş, bu karar Almanya'da büyük tepki çekmişti.

Yüksek gelir beklentisi ile şifreli yayınlama kararı alan Magenta TV, maçı 51 euro karşılığında izleme fırsatı sunmuştu.

TRAFİĞİ KALDIRAMADI

Ancak gurbetçilerimiz Magenta TV'ye hücum edince kanal yoğun trafiği kaldıramadı ve maç anında donma ve sinyal yok hataları çıktı.

Olayla ilgili "Özel 16. raundumuza verilen yanıt çok büyük ve beklentilerimizi fazlasıyla aşıyor" açıklamasını yapan kanal, maçı YouTube üzerinden yayınladı.

ALMANLAR PES ETTİ

Magenta TV pes etti ve yarın oynanacak Hollanda-Türkiye maçını şifresiz yayınlama kararı aldı.

Gurbetçiler, Berlin'de oynanacak mücadeleyi şifresiz olarak takip edebilecek.

GEÇEN MAÇ REKOR KIRDI

Alman yayıncı, Avusturya-Türkiye maçı ile reyting rekoru kırdı.

EURO 2024'te bir önceki reyting rekoru, İsviçre'nin Macaristan'ı 3-1 yendiği grup maçıydı.