Milli maç şifresiz kanalda. Almanlar pes etti

Düzenleme: Muhammed Mirza Şeker
Milli maç şifresiz kanalda. Almanlar pes etti

Almanya'daki yayın kuruluşu olan Magenta TV'nin Türkiye-Hollanda mücadelesini yine şifreli vermesi gündemdeydi. Ancak geçen maçta yaşanan teknik aksaklılar nedeniyle maçın şifresiz yayınlanmasına karar verildi.

EURO 2024'te A Milli Takım, çeyrek finalde Hollanda ile karşı karşıya gelecek.

Yarı final bileti için çıkacağımız maç, yarın TSİ 22.00'de başlayacak.

SON 16 MAÇI ŞİFRELİ VERİLMİŞTİ
Alman yayıncı kuruluşu Magenta TV, son 16 turunda oynanan Avusturya-Türkiye maçını şifreli vermiş, bu karar Almanya'da büyük tepki çekmişti.

Yüksek gelir beklentisi ile şifreli yayınlama kararı alan Magenta TV, maçı 51 euro karşılığında izleme fırsatı sunmuştu.

TRAFİĞİ KALDIRAMADI

Ancak gurbetçilerimiz Magenta TV'ye hücum edince kanal yoğun trafiği kaldıramadı ve maç anında donma ve sinyal yok hataları çıktı.

Olayla ilgili "Özel 16. raundumuza verilen yanıt çok büyük ve beklentilerimizi fazlasıyla aşıyor" açıklamasını yapan kanal, maçı YouTube üzerinden yayınladı.

ALMANLAR PES ETTİ
Magenta TV pes etti ve yarın oynanacak Hollanda-Türkiye maçını şifresiz yayınlama kararı aldı.

Gurbetçiler, Berlin'de oynanacak mücadeleyi şifresiz olarak takip edebilecek.

GEÇEN MAÇ REKOR KIRDI
Alman yayıncı, Avusturya-Türkiye maçı ile reyting rekoru kırdı.

EURO 2024'te bir önceki reyting rekoru, İsviçre'nin Macaristan'ı 3-1 yendiği grup maçıydı.

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