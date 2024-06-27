Milli maçı izlerken parmağı koptu

Kaynak: İHA
Milli maçı izlerken parmağı koptu

Zonguldak'ta heyecan içinde milli maçı izleyen 56 yaşındaki İ.Y.'nin sandalyesinin kırılması sonucunda parmağı koptu.

Aktarılan bilgilere göre olay bu akşam maaş saatinde kent merkezinde bulunan sahil bandında gerçekleşti. Söylenenlere göre göre 56 yaşındaki İ.Y. milli maçı izleyebilmek için merdivenlere piknik sandalyesini koydu. Ancak sandalye kaydı ve yaşlı adamın parmağı arasına sıkıştı.

Sandalyenin arasından parmağını çıkarmaya çalışan İ.Y.'nin parmağı koptu. Kanlar içinde kalan İ.Y. kopan parmağını alarak acılar içinde yardım çağırdı.

İ.Y.'nin bağırmalarını duyan polis ekipleri hemen yaralı adamı ve ailesini polis aracına alarak Atatürk Devlet Hastanesine götürdü.
Atatürk Devlet Hastanesinde ilk müdahalesi yapılan İ.Y., tedavinin devamı için ambulansla Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesine gönderildi.

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