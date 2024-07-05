Milli maçın hakemi uyuşturucu soruşturmasından çıktı

A Milli Takımımız, EURO 2024 son 16 turunda Avusturya'yı eleyerek çeyrek finale yükselmeyi başardı.

Hollanda ile yarın oynanacak maçın hakemi ise Fransız Clement Turpin oldu.

Yarın TSİ 22.00'de yapılacak mücadele öncesi Turpin'in başına geldiği bir olay ortaya çıktı.

Fransız hakem, 2015 yılında uyuşturucu kaçakçılığı suçlamalarıyla karşı karşıya kaldı.

TURPIN'İN KARİYERİ

Clément Turpin, 2010'da FIFA'nın resmi bir hakemi olarak görev almaya başladı. 2014 ve 2018 FIFA Dünya Kupası elemelerinde düdük çaldı.

UEFA Avrupa Ligi'nde 2010-11 sezonundan itibaren maç yönetmeye başlayan Turpin, Mayıs 2016'da Fransız Futbol Federasyonu tarafından yılın hakemi seçildi.

2016 yılında, UEFA Euro 2016'da Fransa'da ve Brezilya'daki Olimpiyat Oyunları'nda futbol müsabakalarında hakemlik yaptı. Bir sonraki yıl, 2017 FIFA U-17 Dünya Kupası'nda Hindistan'da görev aldı.

FIFA, 29 Mart 2018'de Turpin'in 2018 FIFA Dünya Kupası'nda Cyril Gringore ve Nicolas Danos ile birlikte sahada olacağını açıkladı. 26 Mayıs 2021'de ise Villarreal ve Manchester United arasındaki UEFA Avrupa Ligi Finali'nde düdük çaldı.

2022'de, UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nde Liverpool ve Real Madrid arasındaki karşılaşmada görev almak üzere seçildi.

UYUŞTURUCU KRİZİ

Kariyeri boyunca büyük krizlerden kaçınan Turpin, 2015-2018 yılları arasında ilginç bir olayın içine sürüklendi. 2015'te, Belçika ile Fransa arasında uyuşturucu taşımak için kullanılan bir araç, onun adına kayıtlıydı.

Bir futbol çetesinin lideri olan ve kendisini Clément Turpin olarak tanıtan Münir A., 10 Aralık 2018'de Paris'te yakalandı. Suç ortakları da kısa süre sonra ele geçirildi. Bu olayda, çetenin Turpin'in adını futbol tutkuları nedeniyle kullandığı ortaya çıktı.

Clément Turpin, L'Equipe'e yaptığı açıklamada, olayla hiçbir ilgisi olmadığını, ''Noisy-le-Sec'de yaşamadığımı ve orada bir dairem ya da bağım olmadığını da doğrulayabilirim. Bu olay bende neye ilham veriyor biliyor musunuz? Sık sık söylediğim gibi hakemlik oldukça tehlikeli bir iş.'' ifadelerini kullandı.