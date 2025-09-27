Milli maçta sakatlanmıştı: Fenerbahçeli oyuncu ameliyat edildi

Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe, milli maçta sakatlanan basketbolcu Jilson Bango'nun operasyon geçirdiğini duyurdu.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın Angolalı pivotu Jilson Bango ameliyat oldu.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Jilson Bango, Medicana Ataşehir Hastanesi’nde başarılı bir diz ameliyatı geçirdi. Jilson Bango’ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Bango, Angola'nın Yeşil Burun Adaları ile oynadığı FIBA Afrika Şampiyonası (AfroBasket 2025) çeyrek final maçında dizinden sakatlanmıştı.

İstanbul'da yapılan tetkiklerde Bango'nun ön çapraz bağlarının yırtıldığı tespit edilmişti. Bango'nun 6 ay forma giyemeyeceği belirtiliyor.

