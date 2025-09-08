Milli maçta sakatlanmıştı! Galatasaray'dan flaş Victor Osimhen kararı

Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray'ın yıldız forveti Victor Osimhen, ülkesi Nijerya'nın Ruanda ile oynadığı mücadelede sakatlanarak, oyunu yarıda bırakmıştı. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, golcü oyuncu için çarpıcı bir karar aldı.

Dünya Kupası Elemeleri'nde Ruanda karşılaşmasında sakatlık yaşayan ve 36. dakikada oyunu terk etmek zorunda kalan Galatasaraylı Victor Osimhen'in durumu, İstanbul'da yapılacak tetkiklerin ardından netlik kazanacak.

Yaşadığı sakatlık sebebiyle Nijeryalı forvetin Güney Afrika maçında görev alamayacağı ifade edildi. Yarınki mücadele için Güney Afrika'ya hareket eden milli takım kafilesinde yer almayan Osimhen'in bugün özel uçakla İstanbul'a döneceği, burada yapılacak kontroller ve MR sonuçlarına göre son kararın verileceği aktarıldı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 18 Eylül'de Eintracht Frankfurt ile oynanacak Şampiyonlar Ligi mücadelesini göz önünde bulundurarak Osimhen'i riske etmeyi düşünmüyor.

VICTOR OSIMHEN YERİNE BARIŞ ALPER YILMAZ

Mauro Icardi'nin henüz tam olarak hazır olmaması nedeniyle Buruk'un, Eyüpspor karşılaşmasında forvet hattında Barış Alper Yılmaz'a şans tanımayı planladığı öğrenildi.

Ayrıca Barış Alper'in yaşanan süreçten ötürü kamuoyuna bir özür açıklaması yapacağı belirtildi.

