Milli motosikletçi Can Öncü, Fransa'daki ikinci yarışta 9. oldu

Milli motosikletçi Can Öncü, Dünya Supersport Şampiyonası'nın Fransa'da düzenlenen 8. ayağında yapılan ikinci yarışı 9. sırada bitirdi. Yarış, Fransa'nın Magny Cours Pisti'nde gerçekleşti ve 4,4 kilometrelik parkurda kıyasıya bir mücadeleye sahne oldu.

Kawasaki Puccetti takımıyla yarışan Can Öncü, zorlu geçen ikinci yarışta damalı bayrağı 9. sırada görerek puan mücadelesini sürdürdü.

Fransa'daki ikinci yarışta Barni Spark takımından İtalyan Yari Montella birinciliği elde ederken, vatandaşı Stefano Manzi Pata Yamaha Ten Kate ekibiyle ikinci sırayı aldı. Üçüncü sırada ise Aruba Ducati takımının İspanyol pilotu Adrian Huertas yer aldı.

Dünya Supersport Şampiyonası'nın 9. ayağı, 20-22 Eylül tarihlerinde İtalya'da gerçekleştirilecek. Can Öncü, şampiyonluk yolunda İtalya'da güçlü bir performans sergileyerek puan tablosunda yükselmeyi hedefliyor.