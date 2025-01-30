Milli mücadeleyi yeniden başlattık

Özgür Özel’den İmamoğlu ve Yavaş’a önemli mesajlar

14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi her ay toplantılar yapan 6’lı masada yer alan siyasi partilere defalarca, “adayınızı erken açıklayın” diye yazdım. Açıklamadılar, Son dakika açıklamada ise Merak Akşener krizi yaşandı ve seçim kaybedildi.

CHP lideri Özgür Özel’in erken seçim çağrısı sonrasında da iki kez CHP’nin adayını belirleyin diye çağrıda bulundum yazılarımda.

Bitmedi, önceki 4 CHP genel başkanına da “Milli mücadele başlatın. Özgür Özel’le elele olun” diye yazdım.

Ve Salı günün CHP meclis grup toplantısında Özgür Özel CHP’nin Cumhurbaşkanlığı adaylığı için start verdi.

Bu konuşmasından birkaç saat sonra Özgür Özel’le makam odasında sıcağı sıcağına sohbet ettim.

Soru: Bu kararı son gelişmeler üzerine mi aldınız?

Özel: Eylül’den yapılan partimizin program kurultayından sonra çalışmaları başlattık.

Soru: Yol haritanızı açıklar mısınız?

Özel: Partimizin genel söylemleri ve ilkeleri çerçevesinde propagandaları da hazırlıyoruz.

Cumhurbaşkanı adayımızın ön seçimle belirlenmesi ile birlikte bu kuvvetli adımı atacağız.

CHP’de şu anda 1,6 milyon üyemiz var.

Ama bunun sayısının artmasını istiyoruz.

Mutlaka en geniş katılımla CHP’nin Cumhurbaşkanı adayını belirlemek istiyoruz.

Soru: Bu katılım çağrısı kimlere?

Özel: Başta bu iktidardan rahatsız olan gençler olmak üzere Cumhurbaşkanı adayını belirlemek isteyen tüm yurttaşları Cumhuriyet Halk Partisi'ne gelmeye ve üye olmaya davet ediyoruz.

İlaveten bu iktidarın ezdiği emeklileri, asgari ücretlileri, işsizleri, çiftçileri, tüccarı, esnafı, yoksulları bu iktidarı değiştirmenin ilk adımını birlikte atmaya davet ediyoruz.

Şubat ayı boyunca partiye kaydolan herkes ön seçimde oy kullanabilecek.

Bu ilk adım adayların belirlenmesi.

Ayrıca örgütümüz, il, ilçe ve belde başkanlarımız sandık görevlilerimizi hazırlayacaklar.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin Cumhurbaşkanı adayını belirlemesi için yaşanacak bu süreçte sandık görevlileri hazırlayacaklar ön seçimi...

Propaganda timlerini de hazırlayacaklar örgütümüz, bunun yanında köy köy, ilçe ilçe belde belde gezdik ekipler hazırlanıyor bir taraftan da dokümanlar hazırlanıyor partinin programı hükümet programı hazırlanıyor.

Soru: CHP Milli mücadele başlatsın diye bir yazı yazmış 4 eski genel başkana çağrı yapmıştım siz de bu çağrıyı yapar mısınız?

Özel: Tabii tabii okudum teşekkür ederim. Bu açıklamamız milli mücadeleyi yeniden başlatmaktır.

Zaten bizim önceki genel başkanlarımızla, Altan Bey ile Hikmet Bey ile Murat Bey ile devamlı temas halindeyiz.

Sayın Genel Başkanı da belli aralıklarla Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu da ziyaret ediyorum, bu süreçle ilgili de Cumhuriyet Halk Partisi hem adaylarımız mutlaka kendisini ziyaret edecektir aday adaylarımız hem de bizde konuyla ilgili süreç netleştikten sonra kendisini de bütün Genel Başkanlarımızı da bilgilendiririz.

Soru: Ön seçim parti içinde bölünmeye mi birleşmeye mi yol açar?

Özel: Birleşmeye, bütünleşmeye ve tek yumruk olmaya yol açar.

Zaten benim en memnun olduğum husus hem Mansur Bey’den hem Ekrem Bey’den ‘partimiz ne görev verirse onu yaparız, partinin neferiyiz’ demeleri.

Soru: Peki biri seçimde Cumhurbaşkanı olarak belirlenirse diğer adaya da Cumhurbaşkanı Yardımcısı olma teklifini yapar mısınız?

Özel: Şöyle; kendilerini nereye layık görüyorlarsa ben onları oraya layık görürüm. Örneğin; kendisini gelecekte tarafsız Cumhurbaşkanı olarak görmek istiyorsa, oraya konumlandırıyorsa, bu süreçte hangi pozisyonu görmek istiyorlarsa, o pozisyon.

Gelecekte Başbakan olmak istiyorlarsa önce isterlerse yarışırlarsa da sonuca göre, sonuç ikinci olanda kendini nerede görmek istiyorsa orayı layık görürüz.

Ya da birisi yarışmayı tercih etmedi ama ben yardımcı olmak isterim ya da ben gelecekte Meclis Başkanı olmak isterim, ya da ben gelecekte güçlendirilmiş parlamenter rejime geçilince tarafsız Cumhurbaşkanı olmak isterim derlerse bu taleplerin hepsi de kıymetli olur.

Çünkü adı geçen her iki adayımızın milletin gönlünde de yeri var, benim de başımın üstünde yerleri var.

Soru Kendiniz için nasıl bir görev düşünüyorsunuz?

Özel: Kendim için istediğim bir tek şey var.

Seçim akşamı CHP’li bir Cumhurbaşkanının kazandığını görmek. Başka hiçbir şey istemiyorum.

22 Ekim 2024’te Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na şöyle sordum:

CHP lideri Özgür Özel, Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda, “sol açıkta Ekrem İmamoğlu, sağ açıkta Mansur Yavaş var” dedi. Biriniz Cumhurbaşkanı biriniz Cumhurbaşkanı Yardımcısı olsanız böyle bir formüle nasıl bakarsınız?

İmamoğlu şöyle yanıtladı:

“Orhan Bey inanın tam da bu boyutuyla gündemimizde olmayan bir kavram. Ben Mansur Bey’in başarısı ile gurur duyarım. Onun beğenilmesinden onur duyarım.

Sanki bu bir yarışmış veya bir şeymiş gibi algılanmasına çok üzülüyorum, böyle bir durumumuz yok.

Bir başka konu, ben bu mevki işine hiç sıcak değilim, daha doğrusu pozisyon meselesine.

Biz takım arkadaşıyız, yol arkadaşıyız.

Bu işin sağ açığı, sol açığı olmaz. Yol arkadaşlığı müessesesi benim için önemlidir. Bunu ben genel başkanımla da paylaştım bu arada, yani paylaşmadığım bir duygu değil.

Ve yol arkadaşlığı, takım arkadaşlığı meselesinin hedefi tektir. Ve biz o hedefe koşan insanlarız. O takımın içindeki insanlarız. Günü geldiğinde dediğim gibi hem partimizin kurulları hem de milletimiz en doğru kararı verecektir."

CHP lideri Özgür Özel, Meclis Grup Toplantısı’nda hem Erdoğan’a hem Bahçeli’ye çok sert açıklamalar yaptıktan sonra parti içinde Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi için Türk milletine çok önemli bir çağrı yaptı.