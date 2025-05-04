Milli okçunun hedefi dünya şampiyonluğu

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde ablasının önerisiyle okçuluğa başlayan 18 yaşındaki milli sporcu Dilara Ecem Deniz, dünya şampiyonluğunu hedefliyor.



Yaklaşık 2 yıl önce ablasının yönlendirmesiyle okçuluğa başlayan Deniz, kısa sürede kendini geliştirdi.



Antrenörü Eren Öz ile çalışmalarını sürdüren Deniz, geçen yıl Hırvatistan'da katıldığı Barebow U21 Avrupa Salon Şampiyonası'nda ikinci oldu.



Aynı yıl aralıkta Türkiye Okçuluk Federasyonunca Antalya'da düzenlenen 2024 Salon Türkiye Şampiyonası'nda ikinci olan Deniz, Samsun'da gerçekleştirilen 2025 Salon Federasyon Kupası sıralama turunda 497 puan ile U21 kadın barebow kategorisinde Türkiye rekoru kırdı.



Geçen yıl milli takıma giren Deniz, gözünü gelecek yıl düzenlenmesi planlanan dünya şampiyonasına çevirdi. Deniz, haftada 6 gün çalışmalarını sürdürüyor.



HEDEF DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU



Deniz, AA muhabirine, tesadüfen tanıştığı okçuluğu çok sevdiğini söyledi. Sporun kendisine birçok katkı sağladığını belirten Deniz, artık hayallerine emin adımlarla gittiği vurguladı.



Okçulukta Türkiye birincilikleri ve Avrupa ikinciliğinin bulunduğunu dile getiren Deniz, artık hedefinin dünya şampiyonluğu olduğunu dile getirdi. Deniz, yayı eline aldığında kendini çok özgür ve huzurlu hissettiğini sözlerine ekledi.



Umay Okçuluk Spor Kulübü Antrenörü Eren Öz ise Deniz'in çok başarılı bir sporcu olduğunu belirtti. Deniz'in özellikle makaralı ve barebow kategorilerinde iddialı olduğunu anlatan Öz, sporcusuyla katıldıkları her müsabakadan başarıyla ayrıldıklarını vurguladı.



Her geçen gün kendilerini güçlendirdiklerini belirten Öz, "Samsun'da 2025 yılında düzenlenen 2025 Salon Federasyon Kupası'nda kendi kategorisinde U-21 kadınlar barebow kategorisinde 497 puan net alarak Türkiye rekorunu kırdı, ardından milli takım seçmelerinde ikinci oldu. Önümüzdeki sene planlanan Dünya Salon Şampiyonası var. Ecem ile Dünya Kulüplerarası Salon Şampiyonası'nda dünya birinciliği hedefliyoruz." diye konuştu.