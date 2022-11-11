Kübra Korkut dünya şampiyonu 

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kübra Korkut, Granada kentinde süren organizasyonda tek kadınlar sınıf 7 finalinde Hollandalı Kelly Van Zon ile karşılaştı.
Rakibini 3-1 yenen Kübra Korkut, altın madalyaya uzandı.
Bu madalyayla Kübra Korkut, para masa tenisinde şampiyon olan ilk kadın sporcu unvanını da aldı.
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