Fransa'da düzenlenen ITTF Para Masa Tenisi Dünya Para Elite Turnuvası'nda milli sporcular Kübra Korkut, Merve Cansu Demir ve Ebru Acer, gümüş madalya kazandı.

Uluslararası Masa Tenisi Federasyonu'nun (ITTF) Fransa'nın Yvelines kentindeki organizasyonunda Kübra Korkut, Merve Cansu Demir ve Ebru Acer, tekler kategorisinde ikinci olma başarısı gösterdi.

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi, milli sporcuları, antrenörlerini ve Türkiye Masa Tenisi Federasyonu ile Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu'nu başarılarından dolayı kutladı.